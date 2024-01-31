ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ и 51 артиллерийскую систему — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ и 51 артиллерийскую систему — Генштаб

Генштаб ВСУ
ВСУ
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30 января оказался еще одним урожайным днем для украинских воинов: 1090 ликвидированных окупантов, 32 уничтожены ББМ и десятки сбитых дронов.

Ситуация на фронте 30-31 января. Генштаб раскрыл подробности

30 января произошло 88 боевых столкновений. Армия РФ нанесла 9 ракетных и 99 авиационных ударов, совершила 129 обстрелов с РСЗО по позициям бойцов ВСУ и мирным населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 20 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силы ПВО смогли уничтожить 14 вражеских дронов.

Как сообщает Генштб ВСУ, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отражены 5 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 7 атак солдат РФ в районах Тернов и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении бойцы ВСУ отразили 6 атак противника вблизи Богдановки и Клищиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 26 атак в районе Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак.

На Шахтерском и Запорожском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 15 безуспешных штурмовых действий.

Новые успехи ВСУ на фронте

Силы обороны продолжают уничтожать не только личный состав врага, но и его технику по всей линии фронта.

30 января бойцы ВСУ нанесли удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 складах боеприпасов, 9 артиллерийских средствах и 1 радиолокационной станции противника.

Потери армии РФ по состоянию на 31 января:

  • личного состава ‒ около/ about 385230 (+1090) человек

  • танков ‒ 6310 (+10) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 11757 (+32) ед,

  • артиллерийских систем – 9195 (+51) ед,

  • РСЗО – 974 (+2) ед,

  • средства ПВО ‒ 663 (+0) ед,

  • самолетов – 332 (+0) ед,

  • вертолетов – 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7100 (+16),

  • крылатые ракеты ‒ 1846 (+0),

  • корабли /катера ‒ 23 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 12231 (+40) ед,

  • специальная техника ‒ 1452 (+4)

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