ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ и 51 артиллерийскую систему — Генштаб

30 января оказался еще одним урожайным днем для украинских воинов: 1090 ликвидированных окупантов, 32 уничтожены ББМ и десятки сбитых дронов.
Ситуация на фронте 30-31 января. Генштаб раскрыл подробности
30 января произошло 88 боевых столкновений. Армия РФ нанесла 9 ракетных и 99 авиационных ударов, совершила 129 обстрелов с РСЗО по позициям бойцов ВСУ и мирным населенным пунктам.
Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 20 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силы ПВО смогли уничтожить 14 вражеских дронов.
Как сообщает Генштб ВСУ, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отражены 5 атак врага возле Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские воины отбили 7 атак солдат РФ в районах Тернов и Ямполевки Донецкой области.
На Бахмутском направлении бойцы ВСУ отразили 6 атак противника вблизи Богдановки и Клищиевки Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 26 атак в районе Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак.
На Шахтерском и Запорожском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
Новые успехи ВСУ на фронте
Силы обороны продолжают уничтожать не только личный состав врага, но и его технику по всей линии фронта.
30 января бойцы ВСУ нанесли удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.
Потери армии РФ по состоянию на 31 января:
личного состава ‒ около/ about 385230 (+1090) человек
танков ‒ 6310 (+10) ед,
боевых бронированных машин ‒ 11757 (+32) ед,
артиллерийских систем – 9195 (+51) ед,
РСЗО – 974 (+2) ед,
средства ПВО ‒ 663 (+0) ед,
самолетов – 332 (+0) ед,
вертолетов – 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7100 (+16),
крылатые ракеты ‒ 1846 (+0),
корабли /катера ‒ 23 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 12231 (+40) ед,
специальная техника ‒ 1452 (+4)
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