ЗСУ знищили понад тисячу солдатів РФ та 51 артилерійську систему — Генштаб

30 січня виявився ще одним врожайним днем для українських воїнів: 1090 ліквідованих окупантів, 32 знищені ББМ та десятки збитих дронів.

Ситуація на фронті 30-31 січня. Генштаб розкрив подробиці

30 січня відбулося 88 бойових зіткнень. Армія РФ завдала 9 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з РСЗВ по позиціях бійців ЗСУ та мирних населених пунктах.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили ППО змогли знищити 14 ворожих дронів.

Як повідомляє Генштб ЗСУ, в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 солдатів окупантів в районах Тернів та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку бійці ЗСУ відбили 6 атак противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 26 атак в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 15 безуспішних штурмових дій. Поширити

Нові успіхи ЗСУ на фронті

Сили оборони продовжують знищувати не лише особовий склад ворога, а і його техніку вздовж всієї лінії фронту.

30 січня бійці ЗСУ завдали ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження озброєння і військової техніки, 2 складах боєприпасів, 9 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника. Поширити

Втрати армії РФ станом на 31 січня: