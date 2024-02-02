Генштаб Естонії оцінив ситуацію на фронті в Україні

У Генштабі Естонії не бачать прогресу у спробах наступу злочинної армії РФ в Україні.

Що у Генштабі Естонії кажуть про ситуацію на полі бою в Україні

За словами керівника Генштабу Естонії Ееро Ребо, наразі злочинна армія РФ зберігає ініціативу у розв’язаній війні проти України, однак суттєвого прогресу не має.

Ребо зазначив, що режим кремлівського диктатора Володимира Путіна дуже далекий від досягнення своїх цілей в Україні.

Глава Генштабу Естонії також визнав низку успішних атак українських військових глибоко у російському тилу на території країни-агресорки.

Протягом кількох тижнів атак зазнавала російська енергетична інфраструктура, але цілком очевидно, що це також і військові об'єкти. Це було в Криму, Орлі, Краснодарському краї, Брянській, Рязанській, Ленінградській і Нижньогородській областях, - зазначає Ребо. Поширити

Глава Генштабу Естонії додав, що на півдні України ситуація у зоні бойових дій також не зазнала значних змін.

На думку Ребо, окупаційна російська армія продовжує демонструвати велику присутність у Курській і Брянській областях та, ймовірно, рано чи пізно спробує вести наступ звідти.

Він також зазначив, що злочинна армія РФ продовжує атаки з використанням бронетехніки на Луганщині та на північно-східному напрямку.

Ребо підкреслив, що в районі Куп’янська та Лимана окупанти активно використовують авіацію і артилерію, однак мають дуже незначний прогрес.

Глава Генштабу Естонії також попередив про велику ймовірність збільшення активності російських ДРГ у прикордонних з Бєлгородською та Харківською областях із метою прив’язати українських військових до охорони кордону.

Естонський військовий зазначив, що ключові наступальні зусилля на Донеччині армія РФ зосереджує в районі Авдіївки.

Активні бойові дії також тривають в районах Донецька та Бахмута.

Протягом деякого часу в Авдіївці були сигнали про те, що всередині населеного пункту було помічено маневрені чи розвідувальні підрозділи. Але вони не змогли організувати облогу українців. По суті, там ідуть запеклі бої, але тактична ситуація особливо не змінилася, - підкреслив Ребо. Поширити

Що відомо про ситуацію на півдні України

На території Запорізької та Херсонської областей, за його словами, окупаційна армія РФ намагається повернути втрачені в результаті контрнаступу ЗСУ території.

Українці продовжують утримувати створений на березі Дніпра плацдарм, за який ідуть бої.