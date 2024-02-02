Генштаб Естонії оцінив ситуацію на фронті в Україні

У Генштабі Естонії не бачать прогресу у спробах наступу злочинної армії РФ в Україні.
Що у Генштабі Естонії кажуть про ситуацію на полі бою в Україні
За словами керівника Генштабу Естонії Ееро Ребо, наразі злочинна армія РФ зберігає ініціативу у розв’язаній війні проти України, однак суттєвого прогресу не має.
Ребо зазначив, що режим кремлівського диктатора Володимира Путіна дуже далекий від досягнення своїх цілей в Україні.
Глава Генштабу Естонії також визнав низку успішних атак українських військових глибоко у російському тилу на території країни-агресорки.
Глава Генштабу Естонії додав, що на півдні України ситуація у зоні бойових дій також не зазнала значних змін.
На думку Ребо, окупаційна російська армія продовжує демонструвати велику присутність у Курській і Брянській областях та, ймовірно, рано чи пізно спробує вести наступ звідти.
Він також зазначив, що злочинна армія РФ продовжує атаки з використанням бронетехніки на Луганщині та на північно-східному напрямку.
Ребо підкреслив, що в районі Куп’янська та Лимана окупанти активно використовують авіацію і артилерію, однак мають дуже незначний прогрес.
Глава Генштабу Естонії також попередив про велику ймовірність збільшення активності російських ДРГ у прикордонних з Бєлгородською та Харківською областях із метою прив’язати українських військових до охорони кордону.
Естонський військовий зазначив, що ключові наступальні зусилля на Донеччині армія РФ зосереджує в районі Авдіївки.
Активні бойові дії також тривають в районах Донецька та Бахмута.
Що відомо про ситуацію на півдні України
На території Запорізької та Херсонської областей, за його словами, окупаційна армія РФ намагається повернути втрачені в результаті контрнаступу ЗСУ території.
Українці продовжують утримувати створений на березі Дніпра плацдарм, за який ідуть бої.
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