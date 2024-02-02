ЗСУ ліквідували російського генерала під час атаки по аеродрому "Бельбек"

Під час атаки на аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму вдалося ліквідувати російського генерала Олександра Татаренка.

Що відомо про ліквідацію російського генерала

Як повідомляють російські паблики, ліквідовано 10 російських військовослужбовців, у тому числі командир авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко.

Судячи з інформації з відкритих джерел, ліквідованому генералу було 63 роки. Він служив на Далекому Сході, Уралі, у Сибіру та північних регіонах Росії. У 2016 році був призначений командувачем 14-ї армії ВПС і ППО Центрального військового округу РФ. Військовий льотчик 1-го класу.

Що відомо “бавовну” на аеродромі Бельбек

31 січня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Окупанти заявили про нібито "запуск 20 ракет", які нібито вдалося збити.

У свою чергу, командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук натякнув, що ЗСУ вдарили по аеродрому Бельбек.

Окрім цього вибухи було чутно у Саках, Гвардійському та Феодосії.

Окупаційна армія РФ оголошувала повітряну тривогу. Працювали ППО, у небо підіймалась авіація.

Через годину серія повторних вибухів пролунала у Севастополі, в районі Сак, та поблизу Гвардійського.

Пізніше знову повідомлялося про вибухи у північній частині Севастополя та у Щолкіному на Керченському півострові.

Уламки впали у приватному секторі в районі вулиці Федорівської, а також пошкодили 12 будівель у садовому товаристві "Усть-Бельбек".

Моніторингова група "Кримського вітру" зазначила, що ці дачі знаходяться за 250-350 метрів від ймовірного місця вибуху в раділокоційному містечку на аеродромі Бельбек.

При цьому в міноборони країни-агресорки почали цинічно брехати про нібито 100% результати роботи ППО.

У звіті зазначається, що Україна нібито запустила близько 20 керованих авіаційних ракет, 17 з яких були збиті над Чорним морем і ще 3 — над територією Криму.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив ураження об'єктів на аеродромі, але без деталей.