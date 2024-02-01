У мережі оприлюднили фото та відео наслідків атаки по авіабазі Бельбек в Криму

31 січня аеродром злочинної армії РФ Бельбек на території окупованого Криму потрапив під ракетну атаку. У мережі з'явились кадри наслідків атаки.

Що відомо “бавовну” на аеродромі Бельбек

Зазначається, що представники України підтвердили ракетні удари по аеродрому, однак не називали конкретних цілей.

За інформацією російських ЗМІ та представників окупаційної влади, потужна “бавовна” у Криму пролунала в районі 15:00, зокрема у Севастополі та поблизу міста.

Окрім цього вибухи було чутно у Саках, Гвардійському та Феодосії.

Окупаційна армія РФ оголошувала повітряну тривогу. Працювали ППО, у небо підіймалась авіація.

Через годину серія повторних вибухів пролунала у Севастополі, в районі Сак, та поблизу Гвардійського.

Пізніше знову повідомлялося про вибухи у північній частині Севастополя та у Щолкіному на Керченському півострові.

Зокрема, Telegram-канал “Кримський вітер” оприлюднив відео пожежі в районі аеродрому Бельбек.

Вже 1 лютого з’явились фото, на яких палає російська військова техніка.

За словами так званого “керівника” окупаційної адміністрації Севастополя Михайла Развожаєва, російські ППО, за попередньою інформацією, нібито збили 6 ракет.

Уламки впали у приватному секторі в районі вулиці Федорівської, а також пошкодили 12 будівель у садовому товаристві "Усть-Бельбек".

Моніторингова група "Кримського вітру" зазначила, що ці дачі знаходяться за 250-350 метрів від ймовірного місця вибуху в раділокоційному містечку на аеродромі Бельбек.

При цьому в міноборони країни-агресорки почали цинічно брехати про нібито 100% результати роботи ППО.

У звіті зазначається, що Україна нібито запустила близько 20 керованих авіаційних ракет, 17 з яких були збиті над Чорним морем і ще 3 - над територією Криму.

При цьому російські військові злочинці заявляють, що під час ракетної атаки авіаційна техніка нібито не постраждала.

Однак за словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, удари могла виконати українська авіація.

А ви знали, що у складі Повітряних сил ЗСУ є 204 Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування - аеродром Бельбек! Українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідний аеродром. А зараз дякую всім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності, - підкреслив командувач ПС ЗСУ. Поширити

Сьогодні вранці речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк прокоментувала вибухи.

Власне, окупанти вже й самі визнали, що п'ять ракет знайшли притулок на території тимчасово окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це сталося. І визнали, що не встигли розосередити льотний. склад. Зокрема літаки, пошкоджені в самому Бельбеку. Ну і, звісно, підтвердження від командувача Повітряних сил про те, що Крим - це Україна, і ми повертаємо своє, - зазначила Гуменюк. Поширити

Чим могли завдаватись удари по аеродрому Бельбек

Як вважають аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), українські сили під час ударів застосували нібито крилаті ракети Storm Shadow.

До цього Україна атакувала аеродром Саки на північ від Севастополя на початку січня 2024 року.

Російської присутності стає менше в Криму. Це відбувається вже далеко не вперше. Наші пілоти тактичної авіації очищають Крим від росіян крилатими ракетами, які надали партнери. І вчора був один із таких випадків, аеродром Бельбек, зокрема, - підкреслив Ігнат. Поширити

З посиланням на джерела, "Кримський вітер" пише, що від вибухової хвилі після удару по летовищу відкололася частина обриву поряд із злітною смугою. Знищено радіолокаційну станцію (РЛС), були влучання по автопарку.

Висновки підтвердили міжнародні OSINT-дослідники. За їхніми даними, прилетіло по радіолокаційному містечку.

Джерела російського видання ASTRA підтверджують влучання невстановленої ракети по території аеродрому.

Зокрема, було атаковано пункт зв'язку військової частини 80159, що відноситься до Бельбека. Внаслідок атаки пункт зв'язку спалахнув.

Анонімний Telegram-канал "Кремлевская табакерка" повідомив про втрату двох літаків Су-27, одного Су-30 та 12 загиблих, у тому числі пілотів, у Бельбеку.

Нібито було запущено 24 ракети, п'ять з яких не вдалося збити. Частину літаків не встигли підняти після сигналу про ракетну загрозу.

Біля Гвардійського ракети нібито влучили в тренувальний табір спецназу.

Загинули 9 елітних бійців та пошкоджено техніку. Канал зазначає, що інформація надійшла одразу від кількох джерел, але на офіційному рівні вирішили не афішувати трагедію.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив ураження об'єктів на аеродромі, але без деталей.