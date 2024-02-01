В сети обнародовали фото и видео последствий атаки по авиабазе Бельбек в Крыму

31 января аэродром преступной армии РФ Бельбек на территории оккупированного Крыма попал под ракетную атаку. В сети появились кадры последствий атаки.

Что известно "хлопок" на аэродроме Бельбек

Представители Украины подтвердили ракетные удары по аэродрому, однако не называли конкретных целей.

По информации российских СМИ и представителей оккупационных властей, мощный "хлопок" в Крыму прозвучал в районе 15:00, в частности в Севастополе и вблизи города.

Кроме того, взрывы были слышны в Саках, Гвардейском и Феодосии.

Оккупационная армия РФ объявляла воздушную тревогу. Работали ПВО, в небо поднималась авиация.

Через час серия повторных взрывов прогремела в Севастополе, в районе Сак, и вблизи Гвардейского.

Позже снова сообщалось о взрывах в северной части Севастополя и в Щелкино на Керченском полуострове.

В частности, Telegram-канал "Крымский ветер" обнародовал видео пожара в районе аэродрома Бельбек.

Уже 1 февраля появились фото, на которых горит российская военная техника.

По словам так называемого руководителя оккупационной администрации Севастополя Михаила Развожаева, российские ПВО, по предварительной информации, якобы сбили 6 ракет.

Обломки упали в частном секторе в районе улицы Федоровской, а также повредили 12 построек в садовом обществе "Усть-Бельбек".

Мониторинговая группа "Крымского ветра" отметила, что эти дачи находятся в 250-350 метрах от предполагаемого места взрыва в радилокоционном городке на аэродроме Бельбек.

При этом в минобороны страны-агрессорки начали цинично врать о якобы 100% результатах работы ПВО.

В отчете отмечается, что Украина якобы запустила около 20 управляемых авиационных ракет, 17 из которых были сбиты над Черным морем и еще 3 – над территорией Крыма.

При этом российские военные преступники заявляют, что во время ракетной атаки авиационная техника вроде бы не пострадала.

Однако по словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, удары могла выполнить украинская авиация.

А вы знали, что в составе Воздушных сил ВСУ есть 204 Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования – аэродром Бельбек! Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А сейчас благодарю всех, кто присоединился к очищению Крыма от российского присутствия, - подчеркнул командующий ПС ВСУ. Поделиться

Сегодня утром спикера Сил обороны Юга Наталья Гуменюк прокомментировала взрывы.

Собственно, оккупанты уже и сами признали, что пять ракет нашли убежище на территории временно оккупированного Крыма. Даже обозначили места, где это произошло. И признали, что не успели рассредоточить лётное. состав. В частности, самолеты, поврежденные в самом Бельбеке. Ну и, конечно, подтверждение от командующего Воздушными силами о том, что Крым - это Украина, и мы возвращаем свое, - отметила Гуменюк. Поделиться

Чем могли наноситься удары по аэродрому Бельбек

Как считают аналитики из Института изучения войны (ISW), украинские силы при ударах применили якобы крылатые ракеты Storm Shadow.

До этого Украина атаковала аэродром Саки севернее Севастополя в начале января 2024 года.

Российского присутствия становится меньше в Крыму. Это происходит уже далеко не в первый раз. Наши пилоты тактической авиации очищают Крым от россиян крылатыми ракетами, предоставленными партнерами. И вчера был один из таких случаев, аэродром Бельбек, в частности, подчеркнул Игнат. Поделиться

Со ссылкой на источники, "Крымский ветер" пишет, что от взрывной волны после удара по аэродрому откололась часть обрыва рядом со взлетной полосой. Уничтожена радиолокационная станция (РЛС), были попадания по автопарку.

Выводы подтвердили международные исследователи OSINT. По их данным, прилетело по радиолокационному городку.

Источники российского издания ASTRA подтверждают попадание неустановленной ракеты по территории аэродрома.

В частности, был атакован пункт связи воинской части 80159, относящийся к Бельбеку. В результате атаки пункт связи вспыхнул.

Анонимный Telegram-канал "Кремлевская табакерка" сообщил о потере двух самолетов Су-27, одного Су-30 и 12 погибших, в том числе пилотов, в Бельбеке.

Якобы были запущены 24 ракеты, пять из которых не удалось сбить. Часть самолетов не успела поднять после сигнала о ракетной угрозе.

Возле Гвардейской ракеты якобы попали в тренировочный лагерь спецназа.

Погибли 9 элитных бойцов и повреждена техника. Канал отмечает, что информация поступила сразу от нескольких источников, но на официальном уровне решили не афишировать трагедию.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил поражение объектов на аэродроме, но без деталей.