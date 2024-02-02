ВСУ ликвидировали российского генерала во время атаки по аэродрому "Бельбек"

Во время атаки на аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму удалось ликвидировать российского генерала Александра Татаренко.
Что известно о ликвидации российского генерала
Как сообщают российские паблики, ликвидированы 10 российских военнослужащих, в том числе командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко.
Судя по информации из открытых источников, ликвидированному генералу было 63 года. Он служил на Дальнем Востоке, Урале, Сибири и северных регионах России. В 2016 году был назначен командующим 14-й армией ВВС и ПВО Центрального военного округа РФ. Военный лётчик 1-го класса.
Что известно "хлопок" на аэродроме Бельбек
31 января во временно оккупированном Крыму раздалась серия взрывов. оккупанты заявили о якобы "запуске 20 ракет", которые якобы удалось сбить.
В свою очередь, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук намекнул, что ВСУ ударили по аэродрому Бельбек.
Кроме того, взрывы были слышны в Саках, Гвардейском и Феодосии.
Оккупационная армия РФ объявляла воздушную тревогу. Работали ПВО, в небо поднималась авиация.
Через час серия повторных взрывов прогремела в Севастополе, в районе Сак, и вблизи Гвардейского.
Позже снова сообщалось о взрывах в северной части Севастополя и в Щелкино на Керченском полуострове.
Обломки упали в частном секторе в районе улицы Федоровской, а также повредили 12 построек в садовом обществе "Усть-Бельбек".
Мониторинговая группа "Крымского ветра" отметила, что эти дачи находятся в 250-350 метрах от предполагаемого места взрыва в радилокоционном городке на аэродроме Бельбек.
При этом в минобороны страны-агрессорки начали цинично врать о якобы 100% результатах работы ПВО.
В отчете отмечается, что Украина якобы запустила около 20 управляемых авиационных ракет, 17 из которых были сбиты над Черным морем и еще 3 над территорией Крыма.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил поражение объектов на аэродроме, но без деталей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-