ВСУ ликвидировали российского генерала во время атаки по аэродрому "Бельбек"

Во время атаки на аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму удалось ликвидировать российского генерала Александра Татаренко.

Что известно о ликвидации российского генерала

Как сообщают российские паблики, ликвидированы 10 российских военнослужащих, в том числе командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко.

Судя по информации из открытых источников, ликвидированному генералу было 63 года. Он служил на Дальнем Востоке, Урале, Сибири и северных регионах России. В 2016 году был назначен командующим 14-й армией ВВС и ПВО Центрального военного округа РФ. Военный лётчик 1-го класса.

Что известно "хлопок" на аэродроме Бельбек

31 января во временно оккупированном Крыму раздалась серия взрывов. оккупанты заявили о якобы "запуске 20 ракет", которые якобы удалось сбить.

В свою очередь, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук намекнул, что ВСУ ударили по аэродрому Бельбек.

Кроме того, взрывы были слышны в Саках, Гвардейском и Феодосии.

Оккупационная армия РФ объявляла воздушную тревогу. Работали ПВО, в небо поднималась авиация.

Через час серия повторных взрывов прогремела в Севастополе, в районе Сак, и вблизи Гвардейского.

Позже снова сообщалось о взрывах в северной части Севастополя и в Щелкино на Керченском полуострове.

Обломки упали в частном секторе в районе улицы Федоровской, а также повредили 12 построек в садовом обществе "Усть-Бельбек".

Мониторинговая группа "Крымского ветра" отметила, что эти дачи находятся в 250-350 метрах от предполагаемого места взрыва в радилокоционном городке на аэродроме Бельбек.

При этом в минобороны страны-агрессорки начали цинично врать о якобы 100% результатах работы ПВО.

В отчете отмечается, что Украина якобы запустила около 20 управляемых авиационных ракет, 17 из которых были сбиты над Черным морем и еще 3 над территорией Крыма.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил поражение объектов на аэродроме, но без деталей.