Авиация ВСУ нанесла удары по 12 районам сосредоточения армии РФ — Генштаб

Также на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток предприняты 4 безуспешных попытки штурма позиций наших войск.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 03.02.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 45 боевых столкновений.

Враг нанес 54 авиационных удара и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов: Бударки, Колодязное, Григоровка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов: Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15-ти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области, Тернов и Ямполевки Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15-ти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районе населенных пунктов Богдановка и Клещиевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и еще 3 атаки в районе Первомайского Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 6 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении обороны отражены 2 атаки противника в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар и Урожайное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 4 безуспешных попытки штурма позиций наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Червоный Маяк, Крынки, Змиевка Херсонской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказался город Херсон и населенные пункты Красный Маяк, Токаревка, Садово, Кизомыс Херсонской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Ивановка, Крынки, Инженерное Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава и 1 артиллерийскому средству противника.