ВСУ уничтожили более 800 военных РФ и 10 танков – Генштаб

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 387940 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 880 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков - 6341 (+10) ед;

боевых бронированных машин - 11805 (+13) ед;

артиллерийских систем - 9300 (+26) ед;

РСЗО - 979 (+1) ед;

средства ПВО - 663 ед.;

самолетов - 332 ед;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7161 (+15) ед;

крылатые ракеты - 1846 ед.;

корабли/катера - 24 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12352 (+36) ед;

специальная техника - 1473 (+3) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак оккупантов вблизи Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки противника вблизи Богдановки и Клищиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе Авдеевки и еще 15 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 7 атак.

На Шахтерском направлении защитники отбили атаку кафиров южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районе Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий.