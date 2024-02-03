ЗСУ знищили понад 800 військових РФ та 10 танків — Генштаб

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 387 940 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 880 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 6341 (+10) од.;

бойових броньованих машин — 11805 (+13) од.;

артилерійських систем — 9300 (+26) од.;

РСЗВ — 979 (+1) од.;

засоби ППО — 663 од.;

літаків — 332 од.;

гелікоптерів — 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7161 (+15) од.;

крилаті ракети — 1846 од.;

кораблі/катери — 24 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 12352 (+36) од.;

спеціальна техніка — 1473 (+3) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак окупантів поблизу Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.

На Шахтарському напрямку захисники відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій.