Как изменилась тактика РФ после уничтожения самолетов на "Бельбеке" — мнение Гуменюк

После уничтожения по меньшей мере трех самолетов при ударе по аэродрому "Бельбек" 31 января, оккупанты пытаются найти максимально безопасные для себя рубежи пуска. При этом преимущество в РФ в воздухе сохраняется, но ВСУ пытаются "это максимально выровнять".
Как изменилась тактика РФ после уничтожения самолетов на "Бельбеке"
В то же время Гуменюк отметила, что, несмотря на потерю самолетов, преимущество в РФ в воздухе сохраняется, но украинские силы обороны пытаются "это максимально выровнять".
Атака на аэродром "Бельбек": уничтожение самолетов
31 января во временно оккупированном Крыму раздалась серия взрывов. оккупанты заявили о якобы "запуске 20 ракет", которые якобы удалось сбить. В свою очередь, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук намекнул, что ВСУ ударили по аэродрому "Бельбек".
При этом сначала анонимный российский Telegram-канал "Кремлевская табакерка" сообщил о потере двух самолетов Су-27, одного Су-30 и 12 погибших, в том числе пилотов, в Бельбеке.
2 февраля спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму во время атаки 31 января были поражены по меньшей мере три самолета россиян, а также личный состав.
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