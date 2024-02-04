Как изменилась тактика РФ после уничтожения самолетов на "Бельбеке" — мнение Гуменюк
Категория
Украина
Дата публикации

Как изменилась тактика РФ после уничтожения самолетов на "Бельбеке" — мнение Гуменюк

Бельбек
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После уничтожения по меньшей мере трех самолетов при ударе по аэродрому "Бельбек" 31 января, оккупанты пытаются найти максимально безопасные для себя рубежи пуска. При этом преимущество в РФ в воздухе сохраняется, но ВСУ пытаются "это максимально выровнять".

Как изменилась тактика РФ после уничтожения самолетов на "Бельбеке"

Очевидно, они пытаются найти максимально безопасные для себя рубежи пуска. Они не приближаются в те районы, где был для них досадный урок, но, тем не менее, мы продолжаем работу для того, чтобы авиации врага становилось меньше и подтверждение тому - результативная работа по аэродрому "Бельбек", где минус три (самолеты, - ред.) снова, — констатировала она.

В то же время Гуменюк отметила, что, несмотря на потерю самолетов, преимущество в РФ в воздухе сохраняется, но украинские силы обороны пытаются "это максимально выровнять".

В том числе и как раз тот самый урок, о котором я говорила, что они опасаются того, что применение авиации на тех рубежах, направлениях и расстояниях, которые они позволяли себе раньше, для них будут критическими. Кроме того, они существенно жалуются на очень мощную работу по уничтожению их беспилотников. То есть, они наращивают использование FPV-дронов, но результата это не имеет, потому что мы находим способы противодействия, — констатировала спикер.

Атака на аэродром "Бельбек": уничтожение самолетов

31 января во временно оккупированном Крыму раздалась серия взрывов. оккупанты заявили о якобы "запуске 20 ракет", которые якобы удалось сбить. В свою очередь, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук намекнул, что ВСУ ударили по аэродрому "Бельбек".

При этом сначала анонимный российский Telegram-канал "Кремлевская табакерка" сообщил о потере двух самолетов Су-27, одного Су-30 и 12 погибших, в том числе пилотов, в Бельбеке.

2 февраля спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму во время атаки 31 января были поражены по меньшей мере три самолета россиян, а также личный состав.

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