Украина, вероятно, поразила на аэродроме Бельбек по меньшей мере 3 российских самолета — Игнат

В Воздушных силах ВСУ отметили, что в результате удара по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму 31 января, возможно, были поражены по меньшей мере три самолета врага, а также личный состав армии РФ.
На аэродроме Бельбек поражены 3 российских самолета
Украинские ВС, скорее всего, попали в Бельбеке во временно оккупированном Крыму в не менее 3 вражеских самолетов.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального марафона, отвечая на вопросы журналистов.
Большая "бавовна" в Бельбеке: что известно
31 января в Севастополе, возле Сак, в Феодосии, Раздельном и Гвадийском в оккупированном Крыму раздались взрывы, над аэродромом "Бельбек" был виден дым, оккупационные власти объявляли воздушную тревогу и перекрывали движение по Крымскому мосту.
Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил всех, кто "присоединился к очищению Крыма от российского присутствия". Удар по аэродрому был нанесен крылатыми ракетами.
По сообщениям российских пабликов, ликвидированы 10 российских военнослужащих, в том числе командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко.
Также оккупанты заявили о якобы "запуске 20 ракет", которые им удалось сбить.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил поражение объектов на аэродроме, но без деталей.
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