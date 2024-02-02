Украина, вероятно, поразила на аэродроме Бельбек по меньшей мере 3 российских самолета — Игнат

В Воздушных силах ВСУ отметили, что в результате удара по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму 31 января, возможно, были поражены по меньшей мере три самолета врага, а также личный состав армии РФ.

На аэродроме Бельбек поражены 3 российских самолета

Украинские ВС, скорее всего, попали в Бельбеке во временно оккупированном Крыму в не менее 3 вражеских самолетов.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального марафона, отвечая на вопросы журналистов.

Это, пожалуй, больше вопрос к нашим разведчикам (относительно пораженных целей – ред.)… Лучшее подтверждение – это, конечно, спутниковые снимки, которые уже есть в Интернете, где можно что-то и рассмотреть. Но еще лучшее подтверждение – это некрологи в российских пабликах, это то, что они сами признают и публикуют информацию о поражениях, по меньшей мере, там было три самолета, затем личный состав определенный был уничтожен. Поделиться

Большая "бавовна" в Бельбеке: что известно

31 января в Севастополе, возле Сак, в Феодосии, Раздельном и Гвадийском в оккупированном Крыму раздались взрывы, над аэродромом "Бельбек" был виден дым, оккупационные власти объявляли воздушную тревогу и перекрывали движение по Крымскому мосту.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил всех, кто "присоединился к очищению Крыма от российского присутствия". Удар по аэродрому был нанесен крылатыми ракетами.

По сообщениям российских пабликов, ликвидированы 10 российских военнослужащих, в том числе командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко.

Также оккупанты заявили о якобы "запуске 20 ракет", которые им удалось сбить.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил поражение объектов на аэродроме, но без деталей.