Україна, ймовірно, уразила на аеродромі Бельбек щонайменше 3 російських літаки – Ігнат

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що в результаті удару по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму 31 січня, можливо, було уражено щонайменше три літаки ворога, а також особовий склад армії РФ.
На аеродромі Бельбек уражено 3 російських літаки
Українські ПС, скоріше за все, поцілили у Бельбеку у тимчасово окупованому Криму не менше 3 ворожих літаків.
Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного марафону, відповідаючи на запитання журналістів
Велика “бавовна” у Бельбеку: що відомо
31 січня у Севастополі, біля Сак, у Феодосії, Роздільному та Гвадійському в окупованому Криму пролунали вибухи, над аеродромом "Бельбек" було видно дим, окупаційна влада оголошувала повітряну тривогу та перекривала рух Кримським мостом.
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім, хто "долучився до очищення Криму від російської присутності". Удар по аеродрому було завдано крилатими ракетами.
За повідомленями російських пабликів, ліквідовано 10 російських військовослужбовців, у тому числі командир авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко.
Також окупанти заявили про нібито "запуск 20 ракет", які їм вдалося збити.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив ураження об'єктів на аеродромі, але без деталей.
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