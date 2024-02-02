Україна, ймовірно, уразила на аеродромі Бельбек щонайменше 3 російських літаки – Ігнат

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що в результаті удару по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму 31 січня, можливо, було уражено щонайменше три літаки ворога, а також особовий склад армії РФ.

На аеродромі Бельбек уражено 3 російських літаки

Українські ПС, скоріше за все, поцілили у Бельбеку у тимчасово окупованому Криму не менше 3 ворожих літаків.

Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного марафону, відповідаючи на запитання журналістів

Це мабуть більше питання до наших розвідок (щодо уражених цілей — ред.)… Найкраще підтвердження — це, звісно, супутникові знімки, які вже є в Інтернеті, де можна щось та й розгледіти. Але ще краще підтвердження — це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений. Поширити

Велика “бавовна” у Бельбеку: що відомо

31 січня у Севастополі, біля Сак, у Феодосії, Роздільному та Гвадійському в окупованому Криму пролунали вибухи, над аеродромом "Бельбек" було видно дим, окупаційна влада оголошувала повітряну тривогу та перекривала рух Кримським мостом.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім, хто "долучився до очищення Криму від російської присутності". Удар по аеродрому було завдано крилатими ракетами.

За повідомленями російських пабликів, ліквідовано 10 російських військовослужбовців, у тому числі командир авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко.

Також окупанти заявили про нібито "запуск 20 ракет", які їм вдалося збити.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив ураження об'єктів на аеродромі, але без деталей.