Бійці ЗСУ показали знищення штурмової групи росіян на Запоріжжі

Бійці 65 окремої механізованої бригади ЗСУ продовжують успішно виконувати бойові завдання. Цього разу їм вдалося розбити штурмову групу росіян солдатів РФ біля Роботиного.

ЗСУ активно ліквідовують ворожі сили на Запоріжжі

Як повідомляють воїни, нова успішна операція відбулася поблизу населеного пункту Роботине у Запорізькій області у лютому 2024 року.

Пресслужба 65 окремої механізованої бригади ЗСУ розповідає, що ворожа штурмова група висунулася на штурм українських позицій поблизу Роботиного.

Проте українська аеророзвідка й артилерія змогла зупинити військовий штурм противника.

Ворог з втратами відступив, залишивши на полі бою своїх "двохсотих", — наголошують бійці. Поширити

Окрім того, пресслужба 65 окремої механізованої бригади ЗСУ опублікувала відео, на якому видано, як група російської піхоти готується до штурму українських позицій.

Розвідувальний безпілотник українських захисників, яка відповідає за утримання лінії фронту в цьому районі, зміг зафіксувати рух ворожих сил, коли вони намагалися вийти зі своїх окопів.

Одразу після цього українська артилерія та міномети оперативно розпочали вогонь по російських окупантах, змусивши їх шукати укриття.

Тим часом оператори українських безпілотників вправно націлювалися на російську піхоту, навіть коли деякі з них намагалися сховатися серед двох раніше підбитих ворожих танків.

Втрати армії РФ станом на 4 лютого: