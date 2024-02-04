ЗСУ просунулися біля Бахмута — експерти

На фронті тривають позиційні бої на Куп'янському напрямку та біля Кремінної, та в районі кордону Донецької і Запорізької областей. Сили оборони трохи просунулися на Бахмутському напрямку, утримують позиції на лівобережжі Херсонської області.

Що відомо про ситуацію на Донецькому напрямку

Українські сили нещодавно трохи просунулися на південний захід від Бахмута.

Опубліковані 3 лютого кадри з геолокацією показують, як елементи 85-ї окремої моторизованої бригади російських загарбників завдають ударів по бійцях ЗСУ, які діють у лісистій місцевості на схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута), яка, за попередніми оцінками ISW, була під контролем окупантів, що "свідчить про те, що українські війська нещодавно відновили позиції в цьому районі".

Російське джерело стверджувало, що війська РФ просувалися по невизначеній дорозі в напрямку Іванівського (на захід від Бахмута) і нібито захопили нові висоти на північ і північний захід від Кліщіївки, а ЗСУ відбили кілька позицій на північ від Богданівки (на північний захід від Бахмуту).

При цьому експерти ISW не знайшли візуальних доказів, які підтверджують ці твердження.

Позиційні бої тривали поблизу Богданівки, Кліщіївки та на Іванівському напрямку. Речник Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш повідомив, що російське військове командування перекидає резерви на Бахмутський напрямок для прориву українських рубежів оборони на захід від Бахмута в напрямку Часів Яр.

Російські джерела стверджували 2 і 3 лютого, що війська РФ просунулися на північ, південь і південний захід від Авдіївки, але експерти ISW не спостерігали візуальних доказів цього.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на 1,5 кілометра вздовж піщаного кар’єру на північній околиці Авдіївки та на один кілометр біля Опитного (на південний захід від Авдіївки).

Російські джерела також стверджували, що війська РФ нібито просунулися на схід від ресторану "Царська охота" (на південь від Авдіївки) і до 600 метрів біля Степового (на північний захід від Авдіївки).

Позиційні бої тривали біля Степового та в садівництві на північ від Авдіївки; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського; та на південно-східній околиці Авдіївки.

Український журналіст Юрій Бутусов зауважив, що російське угруповання військ навколо Авдіївки складається з 6 бригад, 7 полків і 3 частин спеціального призначення та спецназу.

3 лютого позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки.

Російські джерела стверджували, що підрозділи російського 33-го мотострілецького полку нібито захопили позицію ЗСУ поблизу Новомихайлівки, хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів цього.