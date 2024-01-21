Українські прикордонники знищили зі "Стугни" БМП-2 окупантів під Бахмутом — відео

На Бахмутському напрямку бійці Луганського прикордонного загону з протитанково-ракетного комплексу "Стугна" розбили БМП-2 російських загарбників.

Український ПТРК “Стугна” ефективно ліквідовує російські БМП-2

На Бахмутському напрямку українські прикордонники зі "Стугни" знищили російський БМП-2.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

За даними ДПСУ, на Бахмутському напрямку бійці Луганського загону з протитанкового комплексу "Стугна" знищили БМП-2 окупантів.

Прикордонники повідомили, що відстань до цілі становила близько 4 км.

Росія втратила ще один свій літак в Україні

Цю інформацію 29 жовтня 2023 року офіційно підтвердив українським журналістам речник ДПСУ полковник Андрій Демченко.

Він розповів про те, що розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив ворожий бойовий літак біля Авдіївки.

За попередніми даними, цього разу ворожа армія недорахується штурмовика СУ-25.