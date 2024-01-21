Українські прикордонники знищили зі "Стугни" БМП-2 окупантів під Бахмутом — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники знищили зі "Стугни" БМП-2 окупантів під Бахмутом — відео

Держприкордонслужба України
Стугна

На Бахмутському напрямку бійці Луганського прикордонного загону з протитанково-ракетного комплексу "Стугна" розбили БМП-2 російських загарбників.

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На Бахмутському напрямку українські прикордонники зі "Стугни" знищили російський БМП-2.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

За даними ДПСУ, на Бахмутському напрямку бійці Луганського загону з протитанкового комплексу "Стугна" знищили БМП-2 окупантів.

Прикордонники повідомили, що відстань до цілі становила близько 4 км.

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Цю інформацію 29 жовтня 2023 року офіційно підтвердив українським журналістам речник ДПСУ полковник Андрій Демченко.

Він розповів про те, що розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив ворожий бойовий літак біля Авдіївки.

За попередніми даними, цього разу ворожа армія недорахується штурмовика СУ-25.

Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль. Літак противника задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм, - зазначив Андрій Демченко.

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