Украинские пограничники уничтожили из "Стугны" БМП-2 оккупантов под Бахмутом — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники уничтожили из "Стугны" БМП-2 оккупантов под Бахмутом — видео

Госпогранслужба Украины
Стугна
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На Бахмутском направлении бойцы Луганского пограничного отряда из противотанково-ракетного комплекса "Стугна" разбили БМП-2 российских захватчиков.

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На Бахмутском направлении украинские пограничники из "Стугны" уничтожили российский БМП-2.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

По данным ГНСУ, на Бахмутском направлении бойцы Луганского отряда из противотанкового комплекса "Стугна" уничтожили БМП-2 оккупантов.

Пограничники сообщили, что расстояние до цели составляло около 4 км.

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Эту информацию 29 октября 2023 официально подтвердил украинским журналистам спикер ГНСУ полковник Андрей Демченко.

Он рассказал о том, что расчет ПЗРК пограничного подразделения сбил вражеский боевой самолет у Авдеевки.

По предварительным данным, на этот раз вражеская армия недосчитается штурмовиком СУ-25.

Зенитная ракета, выпущенная пограничниками из переносного комплекса, поразила воздушную цель. Самолет противника задымился, начал терять высоту и скрылся за горизонтом, - отметил Андрей Демченко.

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