Украинские пограничники уничтожили из "Стугны" БМП-2 оккупантов под Бахмутом — видео

На Бахмутском направлении бойцы Луганского пограничного отряда из противотанково-ракетного комплекса "Стугна" разбили БМП-2 российских захватчиков.
Украинский ПТРК "Стугна" эффективно ликвидирует российские БМП-2
На Бахмутском направлении украинские пограничники из "Стугны" уничтожили российский БМП-2.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.
По данным ГНСУ, на Бахмутском направлении бойцы Луганского отряда из противотанкового комплекса "Стугна" уничтожили БМП-2 оккупантов.
Пограничники сообщили, что расстояние до цели составляло около 4 км.
Россия потеряла еще один свой самолет в Украине
Эту информацию 29 октября 2023 официально подтвердил украинским журналистам спикер ГНСУ полковник Андрей Демченко.
Он рассказал о том, что расчет ПЗРК пограничного подразделения сбил вражеский боевой самолет у Авдеевки.
По предварительным данным, на этот раз вражеская армия недосчитается штурмовиком СУ-25.
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