Дух Бахмута в світлинах: у Києві представили фотоальбом про бої за місто

30 січня у столиці пройшла презентація фотоальбому про Бахмут. Світлини зроблені офіцерами пресслужб Східного угруповання ЗСУ під час боїв за населений пункт.
У Києві представили фотоальбом “Бахмутська балада. Фото з війни”
У Києві у вівторок, 30 січня, в рамках виставки «Сталеві титани Бахмута», яка зараз проходить у столичному Національному музеї історії України у Другій світовій війні, відбулась презентація фотоальбому “Бахмутська балада. Фото з війни”.
Як передає кореспондент Online.ua, на заході, зокрема, були присутні тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформполітики Ростислав Карандєєв, заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, пресофіцер служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш.
Цей фотоальбом створений офіцерами пресслужб та служб зв’язків з громадськістю бригад Східного угруповання військ, які висвітлювали перебіг подій під час боїв за місто Бахмут Донецької області. “Бахмутська балада. Фото з війни” містить яскраві моменти боротьби воїнів ЗСУ на передовій.
Нагадаємо, виставку «Сталеві титани Бахмута» презентували у Національному музеї історії України у Другій світовій війні 1 жовтня 2023 року – в День захисників і захисниць України. У фокусі експозиції – персональні історії захисників міста-фортеці Бахмут, які брали участь у одній з наймасштабніших та найважчих битв початку ХХІ ст.
Яка обстановка на Бахмутському напрямку
Російські окупаційні війська значно активізувалися на бахмутському напрямку, зазначив сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич.
За словами Маляревича, кілька днів тому під час бою його підрозділом було знищено дев'ять одиниць російської військової техніки.
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