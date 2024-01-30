Дух Бахмута в світлинах: у Києві представили фотоальбом про бої за місто

30 січня у столиці пройшла презентація фотоальбому про Бахмут. Світлини зроблені офіцерами пресслужб Східного угруповання ЗСУ під час боїв за населений пункт.

У Києві представили фотоальбом “Бахмутська балада. Фото з війни”

У Києві у вівторок, 30 січня, в рамках виставки «Сталеві титани Бахмута», яка зараз проходить у столичному Національному музеї історії України у Другій світовій війні, відбулась презентація фотоальбому “Бахмутська балада. Фото з війни”.

Як передає кореспондент Online.ua, на заході, зокрема, були присутні тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформполітики Ростислав Карандєєв, заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, пресофіцер служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Ця книга має увійти в історію нашої країни, її мають викладати у школах. Дякуємо, перш за все, нашим бійцям, які зараз продовжують боронити нашу незалежність, без них цієї книги не було б, – зазначив Череватий. Поширити

Фотоальбом "Бахмутська балада. Фото з війни" Фотоальбом "Бахмутська балада. Фото з війни" Фотоальбом "Бахмутська балада. Фото з війни" Фотоальбом "Бахмутська балада. Фото з війни" 1 з 4

Цей фотоальбом створений офіцерами пресслужб та служб зв’язків з громадськістю бригад Східного угруповання військ, які висвітлювали перебіг подій під час боїв за місто Бахмут Донецької області. “Бахмутська балада. Фото з війни” містить яскраві моменти боротьби воїнів ЗСУ на передовій.

Усі наші пресофіцери одноголосно погодилися надати фотографії та кращі відео, тому що це наша спільна робота. Це наша історія, це про нас, це наша ДНК, – додав пресофіцер служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш. Поширити

Нагадаємо, виставку «Сталеві титани Бахмута» презентували у Національному музеї історії України у Другій світовій війні 1 жовтня 2023 року – в День захисників і захисниць України. У фокусі експозиції – персональні історії захисників міста-фортеці Бахмут, які брали участь у одній з наймасштабніших та найважчих битв початку ХХІ ст.

Яка обстановка на Бахмутському напрямку

Російські окупаційні війська значно активізувалися на бахмутському напрямку, зазначив сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич.

92-а окрема штурмова бригада вже тривалий час працює на півдні від Бахмута. Нашою смугою відповідальності є район Кліщіївки, Андріївки. Ворог щодня продовжує вчиняти ударно-штурмові дії, намагаючись повернути втрачені ще восени позиції, але не має територіально-тактичних успіхів. Тобто на даній ділянці лінія оборони тримається міцно, – наголосив військовий. Поширити

За словами Маляревича, кілька днів тому під час бою його підрозділом було знищено дев'ять одиниць російської військової техніки.