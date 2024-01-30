Дух Бахмута в фотографиях: в Киеве представили фотоальбом о боях за город

30 января в столице прошла презентация фотоальбома о Бахмуте. Фотографии сделаны офицерами пресс-служб Восточной группировки ВСУ во время боев за населенный пункт.
В Киеве представили фотоальбом “Бахмутская баллада. Фото с войны”
В Киеве во вторник, 30 января, в рамках выставки «Стальные титаны Бахмута», которая сейчас проходит в столичном Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, состоялась презентация фотоальбома Бахмутская баллада. Фото с войны”.
Как передает корреспондент Online.ua , на мероприятии, в частности, присутствовали временно исполняющий обязанности министра культуры и информполитики Ростислав Карандеев , заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица", представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый , пресс-офицер службы связей с общественностью Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш.
Этот фотоальбом создан офицерами пресс-служб и служб по связям с общественностью бригад Восточной группировки войск, которые освещали ход событий во время боев за город Бахмут Донецкой области. “Бахмутская баллада. Фото с войны” содержит яркие моменты борьбы воинов ВСУ на передовой.
Напомним, выставку «Стальные титаны Бахмута» презентовали в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне 1 октября 2023 года – в День защитников и защитниц Украины. В фокусе экспозиции – персональные истории защитников города-крепости Бахмут, участвовавших в одной из самых масштабных и трудных битв начала ХХІ в.
Какая обстановка на Бахмутском направлении
Российские оккупационные войска значительно активизировались на Бахмутском направлении, отметил сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич.
По словам Маляревича, несколько дней назад во время боя его подразделением было уничтожено девять единиц российской военной техники.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-