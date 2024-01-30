Дух Бахмута в фотографиях: в Киеве представили фотоальбом о боях за город
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Культура
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Дух Бахмута в фотографиях: в Киеве представили фотоальбом о боях за город

Выставка
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Источник:  online.ua

30 января в столице прошла презентация фотоальбома о Бахмуте. Фотографии сделаны офицерами пресс-служб Восточной группировки ВСУ во время боев за населенный пункт.

В Киеве представили фотоальбом “Бахмутская баллада. Фото с войны”

В Киеве во вторник, 30 января, в рамках выставки «Стальные титаны Бахмута», которая сейчас проходит в столичном Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, состоялась презентация фотоальбома Бахмутская баллада. Фото с войны”.

Как передает корреспондент Online.ua , на мероприятии, в частности, присутствовали временно исполняющий обязанности министра культуры и информполитики Ростислав Карандеев , заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица", представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый , пресс-офицер службы связей с общественностью Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш.

Эта книга должна войти в историю нашей страны, ее должны преподавать в школах. Спасибо, прежде всего, нашим бойцам, которые сейчас продолжают защищать нашу независимость, без них этой книги не было бы, – отметил Череватый.

Фотоальбом "Бахмутська балада. Фото з війни"
Фотоальбом "Бахмутська балада. Фото з війни"
Фотоальбом "Бахмутська балада. Фото з війни"
Фотоальбом "Бахмутська балада. Фото з війни"
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Этот фотоальбом создан офицерами пресс-служб и служб по связям с общественностью бригад Восточной группировки войск, которые освещали ход событий во время боев за город Бахмут Донецкой области. “Бахмутская баллада. Фото с войны” содержит яркие моменты борьбы воинов ВСУ на передовой.

Все наши пресс-офицеры единогласно согласились предоставить фотографии и лучшие видео, потому что это наша совместная работа. Это наша история, это о нас, наша ДНК, – добавил пресс-офицер службы связей с общественностью Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш.

Напомним, выставку «Стальные титаны Бахмута» презентовали в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне 1 октября 2023 года – в День защитников и защитниц Украины. В фокусе экспозиции – персональные истории защитников города-крепости Бахмут, участвовавших в одной из самых масштабных и трудных битв начала ХХІ в.

Какая обстановка на Бахмутском направлении

Российские оккупационные войска значительно активизировались на Бахмутском направлении, отметил сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич.

92-я отдельная штурмовая бригада уже длительное время работает к югу от Бахмута. Нашей полосой ответственности есть район Клещиевки, Андреевки. Враг ежедневно продолжает совершать ударно-штурмовые действия, пытаясь вернуть утраченные еще осенью позиции, но не имеет территориально-тактических успехов. То есть на данном участке линия обороны держится крепко, – подчеркнул военный.

По словам Маляревича, несколько дней назад во время боя его подразделением было уничтожено девять единиц российской военной техники.

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