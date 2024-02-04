ВСУ продвинулись возле Бахмута — эксперты

На фронте продолжаются позиционные бои на Купянском направлении и у Кременной и в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Силы обороны немного продвинулись на Бахмутском направлении, удерживая позиции на левобережье Херсонской области.

Что известно о ситуации в Донецком направлении

Украинские силы недавно немного продвинулись юго-западнее Бахмута.

Опубликованные 3 февраля кадры с геолокацией показывают, как элементы 85-й отдельной моторизованной бригады российских захватчиков наносят удары по бойцам ВСУ, действующим в лесистой местности восточнее Клищиевки (юго-западнее Бахмута), которая, по предварительным оценкам ISW, была под контролем окупантов, что "свидетельствует о том, что украинские войска недавно восстановили позиции в этом районе".

Российский источник утверждал, что войска РФ продвигались по неопределенной дороге в направлении Ивановского (к западу от Бахмута) и якобы захватили новые высоты к северу и северо-западу от Клещиевки, а ВСУ отразили несколько позиций к северу от Богдановки (к северо-западу от Бахмута).

При этом эксперты ISW не нашли визуальных доказательств, подтверждающих эти утверждения.

Позиционные бои продолжались вблизи Богдановки, Клищиевки и Ивановском направлении. Представитель Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш сообщил, что российское военное командование перебрасывает резервы на Бахмутское направление для прорыва украинских рубежей обороны к западу от Бахмута в направлении Времен Яр.

Российские источники утверждали 2 и 3 февраля, что войска РФ продвинулись к северу, югу и юго-западу от Авдеевки, но эксперты ISW не наблюдали визуальных доказательств этого.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись на 1,5 километра вдоль песчаного карьера на северной окраине Авдеевки и на один километр возле Опросного (юго-западнее Авдеевки).

Российские источники также утверждали, что войска РФ якобы продвинулись восточнее ресторана "Царская охота" (южнее Авдеевки) и до 600 метров у Степного (к северо-западу от Авдеевки).

Позиционные бои продолжались у Степного и в садоводстве к северу от Авдеевки; юго-западнее Авдеевки у Первомайского и Невельского; и на юго-восточной окраине Авдеевки.

Украинский журналист Юрий Бутусов отметил, что российская группировка войск вокруг Авдеевки состоит из 6 бригад, 7 полков и 3 частей специального назначения и спецназа.

3 февраля позиционные боевые действия продолжались западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Позиционные боевые действия продолжались западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки.

Российские источники утверждали, что подразделения российского 33-го мотострелкового полка якобы захватили позицию ВСУ вблизи Новомихайловки, хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств этого.