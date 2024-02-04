Экс-айдаровец объяснил, как снарядрый голод ВСУ влияет на ситуацию в Авдеевке

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий озвучил прогноз касательно развития ситуации вокруг Авдеевки из-за "снарядного голода" в украинской армии на этом участке фронта.
Что происходит возле Авдеевки
Экскомандир роты батальона Айдар отметил, что Украине выгодно держать город, потому что соотношение потерь в боях за него 1:12.
Он также подчеркнул, что речь идет не о том, что снаряды не доставили в Авдеевку, а о проблеме критического дефицита боеприпасов по всему фронту.
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Согласно оценкам, главным приоритетом для врага остается Авдеевка. Враг совершает трехстороннее наступление с целью окружения города с юга и севера. В частности, ведут бои в окрестностях восточного квартала Авдеевки.
В то же время враг понес значительные потери в живой силе и бронетехнике благодаря ударам украинских беспилотников.
Украинские контратаки сдерживают врага от дальнейшего продвижения в глубь города. Поскольку основной маршрут поставки остается неприкосновенным, а украинские силы проводят локальные контратаки, вероятно город будет оставаться под контролем Украины в течение следующих недель.
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