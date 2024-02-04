Экс-айдаровец объяснил, как снарядрый голод ВСУ влияет на ситуацию в Авдеевке
Категория
Украина
Дата публикации

Экс-айдаровец объяснил, как снарядрый голод ВСУ влияет на ситуацию в Авдеевке

ВСУ
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Источник:  NV

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий озвучил прогноз касательно развития ситуации вокруг Авдеевки из-за "снарядного голода" в украинской армии на этом участке фронта.

Что происходит возле Авдеевки

У них (российских оккупантов — ред.) еще может быть какое-то незначительное продвижение на протяжении зимы, вполне возможно, что они дожмут Авдеевку, к сожалению. Если бы не снарядный голод, я бы вообще сказал, что и Авдеевка даже выдержит, потому что гарнизон держится блестяще, заявил Дикий.

Экскомандир роты батальона Айдар отметил, что Украине выгодно держать город, потому что соотношение потерь в боях за него 1:12.

Он также подчеркнул, что речь идет не о том, что снаряды не доставили в Авдеевку, а о проблеме критического дефицита боеприпасов по всему фронту.

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Согласно оценкам, главным приоритетом для врага остается Авдеевка. Враг совершает трехстороннее наступление с целью окружения города с юга и севера. В частности, ведут бои в окрестностях восточного квартала Авдеевки.

В то же время враг понес значительные потери в живой силе и бронетехнике благодаря ударам украинских беспилотников.

По сообщениям, российские войска пытаются обойти украинские укрепления, проникая на окраины города через служебные тоннели. Этот метод проникновения они применяют с октября 2023 года, отмечает разведка.

Украинские контратаки сдерживают врага от дальнейшего продвижения в глубь города. Поскольку основной маршрут поставки остается неприкосновенным, а украинские силы проводят локальные контратаки, вероятно город будет оставаться под контролем Украины в течение следующих недель.

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