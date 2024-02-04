У ЗСУ допустили можливість відходу з Авдіївки і назвали причину
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ допустили можливість відходу з Авдіївки і назвали причину

ЗСУ
Джерело:  NV

Екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий допустив можливість втатити Авдіївку через дефіцит снарядів в українській армії.

Чому ЗСУ можуть втратити Авдіївку

В них (російських окупантів — ред.) ще може бути якесь незначне просування впродовж зими, цілком може бути, що вони таки дотиснуть Авдіївку, на жаль. Якби не снарядний голод, я би взагалі сказав, що і Авдіївка навіть витримає, бо гарнізон тримається блискуче, — заявив Дикий.

Екскомандир роти батальйону Айдар зазначив, що Україні вигідно тримати місто, бо співвідношення втрат в боях за нього 1:12.

Він також наголосив, що йдеться не про те, що снаряди не завезли в Авдіївку, а про проблему критичного дефіциту боєприпасів по всьому фронту.

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Згідно з оцінками, головним пріоритетом для ворога залишається Авдіївка. Ворог здійснює тристоронній наступ з метою оточення міста з півдня й півночі. Зокрема ведуть бої на околицях східного кварталах Авдіївки.

Водночас ворог зазнав значних втрати у живій силі й бронетехніці завдяки ударам українських безпілотників.

За повідомленнями, російські війська намагаються обійти українські укріплення, проникаючи на околиці міста через службові тунелі. Цей метод проникнення вони застосовують з жовтня 2023 року, — відзначає розвідка.

Українські контратаки стримують ворога від подальшого просування вглиб міста. Оскільки основний маршрут постачання залишається недоторканим, а українські сили проводять локальні контратаки, ймовірно, місто залишатиметься під контролем України протягом наступних тижнів.

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