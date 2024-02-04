У ЗСУ допустили можливість відходу з Авдіївки і назвали причину

В них (російських окупантів — ред.) ще може бути якесь незначне просування впродовж зими, цілком може бути, що вони таки дотиснуть Авдіївку, на жаль. Якби не снарядний голод, я би взагалі сказав, що і Авдіївка навіть витримає, бо гарнізон тримається блискуче, — заявив Дикий.