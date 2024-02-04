У ЗСУ допустили можливість відходу з Авдіївки і назвали причину

Екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий допустив можливість втатити Авдіївку через дефіцит снарядів в українській армії.
Чому ЗСУ можуть втратити Авдіївку
Екскомандир роти батальйону Айдар зазначив, що Україні вигідно тримати місто, бо співвідношення втрат в боях за нього 1:12.
Він також наголосив, що йдеться не про те, що снаряди не завезли в Авдіївку, а про проблему критичного дефіциту боєприпасів по всьому фронту.
Розвідка Британії проаналізувала ситуації біля Авдіївки
Згідно з оцінками, головним пріоритетом для ворога залишається Авдіївка. Ворог здійснює тристоронній наступ з метою оточення міста з півдня й півночі. Зокрема ведуть бої на околицях східного кварталах Авдіївки.
Водночас ворог зазнав значних втрати у живій силі й бронетехніці завдяки ударам українських безпілотників.
Українські контратаки стримують ворога від подальшого просування вглиб міста. Оскільки основний маршрут постачання залишається недоторканим, а українські сили проводять локальні контратаки, ймовірно, місто залишатиметься під контролем України протягом наступних тижнів.
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