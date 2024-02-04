По словам руководителя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин намерен поддерживать активные боевые действия в преступной войне против Украины до объявления результатов выборов президента РФ.

Путин до выборов планирует активно давить на Украину

Тимочко отметил, что сейчас линия фронта в Украине имеет для кремлевского диктатора не столько военную, сколько политическую целесообразность.

Он подчеркнул, что Путин пытается продемонстрировать, что он якобы контролирует ситуацию накануне выборов.

Тимочко подчеркнул, что оккупационная российская армия получила приказ на активные наступательные действия и попытки продемонстрировать какие-либо успехи на фронте.

Боевые действия очень активно будут продолжаться до объявления результатов выборов в России. Потому что для Путина сейчас очень важно отвлечь людей от проблем внутренних, - объясняет Тимочко. Поделиться

Кого еще могут мобилизовать и бросить в бой русские оккупанты

Военный отметил, что российские оккупанты будут подтягивать резервы благодаря продолжению скрытой мобилизации.

По словам Тимочка, сейчас в российскую армию призывают мигрантов, которых ловят бойцы российского ОМОНа

Кроме этого он добавляет, что среди других категорий кандидатов на мобилизацию - должники, находящиеся под следствием заключенные.

Кроме того, минобороны страны-агрессорки не отказывается от услуг наемников Сирии и Сомали.

Тимочко пояснил, что сейчас линия фронта, вдоль которой идут боевые действия с российскими оккупантами, составляет 1,5 тыс. км.

По всей этой линии продолжаются бои. Тот военный оккупационный контингент хотя и дополняется, но в основной массе постоянен по количеству - это примерно 450-500 тысяч, по разным данным. И если хотя бы одно из направлений становится менее динамичным, то автоматически войска перемещаются россиянами на другое направление, чтобы усилить свои действия. Поэтому каждое из направлений важно, сейчас бои очень обострены, - отмечает глава совета резервистов. Поделиться

Тимочко отметил, что российские оккупанты вынуждены бросать в бой накопленные резервы, а иначе там очень скоро начнутся внутренние конфликты.