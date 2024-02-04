За словами керівника Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін має намір підтримувати активні бойові дії у злочинній війні проти України до оголошення результатів виборів президента РФ.

Путін до виборів планує активно тиснути на Україну

Тимочко зазначив, що наразі лінія фронту в Україні має для кремлівського диктатора не стільки військову, скільки політичну доцільність.

Він підкреслив, що Путін намагається продемонструвати, що він нібито контролює ситуацію напередодні виборів.

Тимочко підкреслив, що окупаційна російська армія отримала наказ на активні наступальні дії та спроби продемонструвати хоч якісь успіхи на фронті.

Бойові дії дуже активно будуть тривати точно до оголошення результатів виборів в Росії. Бо для Путіна зараз надзвичайно важливо відволікти людей від проблем внутрішніх, - пояснює Тимочко. Поширити

Кого ще можуть мобілізувати та кинути у бій російські окупанти

Військовий зазначив, що російські окупанти підтягуватимуть резерви завдяки продовженню прихованої мобілізації.

За словами Тимочка, наразі в російську армію призивають мігрантів, яких ловлять бійці російського ОМОНу

Окрім цього він додає, що серед інших категорій кандидатів на мобілізацію - боржники, особи, що перебувають під слідством, ув’язнені.

Окрім цього міноборони країни-агресорки не відмовляється від послуг найманців Сирії та Сомалі.

Тимочко пояснив, що наразі лінія фронту, увздовж якої точаться бойові дії із російськими окупантами, складає 1,5 тис км.

На всій цій лінії тривають бої. Той військовий окупаційний контингент хоча й доповнюється, але в основній масі є сталим за кількістю - це приблизно 450- 500 тисяч, за різними даними. І якщо хоча б один з напрямків стає менш динамічний, то автоматично війська переміщуються росіянами на інший напрямок, щоб посилити свої дії. Тому кожен з напрямків важливий, зараз бої дуже загострені, - зазначає глава ради резервістів. Поширити

Тимочко зазначив, що російські окупанти змушені кидати у бій накопичені резерви, а інакше там дуже скоро почнуться внутрішні конфлікти.