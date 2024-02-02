Путін поклав на росіян відповідальність за окупацію Криму і Донбасу

Кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін цинічно заявив, що окупація Росією Криму, частини Донбасу та злочинна війна проти України була розв'язана нібито через відповідне “бажання” російського народу.
Путін зробив росіян відповідальними за війну проти України та окупацію територій
За його словами, злочинна кремлівська влада нібито не наважилась би на окупацію Криму, Донбасу та розв’язання війни проти України без відповідної волі на це російського народу.
Путін продовжує погрожувати оновленою ядерною зброєю
Кремлівський диктатор вихваляється, що Росії нібито вдалось повністю відновити ядерний потенціал.
За словами Путіна, аналогічних результатів домагатимуться і щодо оснащення армії та флоту всією лінійкою звичайних озброєнь, включно з перспективними зразками нового покоління.
Диктатор також заявив, що підприємства оборонно-промислового комплексу і конструкторські бюро будуть забезпечені замовленнями на роки вперед.
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