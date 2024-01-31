Путін отримає "приємні несподіванки" на полі бою — Нуланд

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд упевнена, що 2024 рік має важливе стратегічне значення для України та принесе їй певні "впевнені успіхи" на полі бою.
Нуланд приїхала з візитом до Києва
На питання про дискусії з українськими посадовцями щодо стратегії на 2024 рік Нуланд заявила, що залишає Київ "із більшим оптимізмом щодо єдності й рішучості, щодо 2024 року та його абсолютної стратегічної важливості для України".
Вона зазначила, що Україна сильніша та витриваліша цієї зими, ніж минулоріч.
Заступниця держсекретаря підкреслила, що США продовжують надавати безпекову підтримку Україні в усіх категоріях.
Вікторія Нуланд вважає, що американський Конгрес проголосує за додаткову допомогу Україні з огляду на її роль для "виживання й процвітання" країни.
За словами Нуланд, "американський народ усвідомлює диво, якого Україна вже досягла, захищаючись від нинішньої зловісної російської агресії, й захоплюється ним".
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Про це Вікторія Нуланд сказала на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) «Майбутнє вирішується в Україні».
За словами Нуланд, РФ протягом місяців вибудувала потужну оборону на окупованих територіях півдня України, яку можна подолати за умови тісної співпраці між урядами США та України.
За її словами, США пояснювали всім партнерам у Європі, Азії та Африці, які негативні наслідки будуть для глобальної безпеки, якщо Україна не переможе у війні.