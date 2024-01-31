Путін отримає "приємні несподіванки" на полі бою — Нуланд

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд упевнена, що 2024 рік має важливе стратегічне значення для України та принесе їй певні "впевнені успіхи" на полі бою.

Нуланд приїхала з візитом до Києва

На питання про дискусії з українськими посадовцями щодо стратегії на 2024 рік Нуланд заявила, що залишає Київ "із більшим оптимізмом щодо єдності й рішучості, щодо 2024 року та його абсолютної стратегічної важливості для України".

Також я залишаю з більшою впевненістю в тому, що – хоч Україна і зміцнює свою оборону – пан Путін отримає приємні несподіванки на полі бою, а Україна цьогоріч здобуде впевнені успіхи, – додала вона. Поширити

Вона зазначила, що Україна сильніша та витриваліша цієї зими, ніж минулоріч.

Українські захисники звільнили понад 50% території, яку Росія намагалася захопити після 22 лютого. Ваші захисники завдали величезної шкоди сухопутним військам Путіна та Чорноморському флоту, відтіснивши його кораблі від узбережжя. А це, у свою чергу, сприяло зростанню економіки України від 4% до 5% наприкінці минулого року та цьогоріч – те, чому країни світу повинні позаздрити, – підкреслила Нуланд, відзначивши також відновлення експорту зерна до довоєнного рівня. Поширити

Заступниця держсекретаря підкреслила, що США продовжують надавати безпекову підтримку Україні в усіх категоріях.

Це включає нові інвестиції та нові системи озброєння, такі як легка авіабомба (в оригіналі Small Diameter Bomb – ред.), які прямують на фронт, а також підтримувати відновлення оборонно-промислової бази України та нашої власної, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати боротися з тими, хто хоче вкрасти свободу, – повідомила вона. Поширити

Вікторія Нуланд вважає, що американський Конгрес проголосує за додаткову допомогу Україні з огляду на її роль для "виживання й процвітання" країни.

За словами Нуланд, "американський народ усвідомлює диво, якого Україна вже досягла, захищаючись від нинішньої зловісної російської агресії, й захоплюється ним".

І американці також розуміють, що станеться, якщо ви не зможете й далі не просто вижити, а й процвітати. Тож я маю велику впевненість, що це розуміння буде відображене в голосуванні Конгресу за запит президента Байдена (про додаткове фінансування. – Ред.), – додала посадовиця Держдепу. Поширити

У США оцінили прогрес контрнаступу ЗСУ

Про це Вікторія Нуланд сказала на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) «Майбутнє вирішується в Україні».

Цей контрнаступ йде кілометр за кілометром, але ми вражені досягнутим прогресом, особливо на півдні, – сказала вона. Поширити

За словами Нуланд, РФ протягом місяців вибудувала потужну оборону на окупованих територіях півдня України, яку можна подолати за умови тісної співпраці між урядами США та України.

Оборона, яку створила Росія, є найбільшою за останні 100 років. Нам потрібно зрозуміти, що потрібно Україні, щоб очистити ці оборони, і ми не можемо цього зробити, поки Україна не зіткнеться з обороною. Коли ми були тут, ми добре розуміли, що нам потрібно. Тому ми намагаємося тісно співпрацювати з українським урядом, надаючи обладнання для механізованого розмінування, далекобійну артилерію та інші засоби, – сказала Нуланд. Поширити

За її словами, США пояснювали всім партнерам у Європі, Азії та Африці, які негативні наслідки будуть для глобальної безпеки, якщо Україна не переможе у війні.