Путин получит "приятные неожиданности" на поле боя — Нуланд

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд уверена, что 2024 год имеет важное стратегическое значение для Украины и принесет ей определенные "уверенные успехи" на поле боя.
Нуланд приехала с визитом в Киев
На вопрос о дискуссиях с украинскими чиновниками по стратегии на 2024 год Нуланд заявила, что покидает Киев "с большим оптимизмом по единству и решительности, по поводу 2024 года и его абсолютной стратегической важности для Украины".
Она отметила, что Украина сильнее и выносливее этой зимой, чем в прошлом.
Заместитель госсекретаря подчеркнула, что США продолжают оказывать поддержку безопасности Украины во всех категориях.
Виктория Нуланд считает, что американский Конгресс проголосует за дополнительную помощь Украине, учитывая ее роль для "выживания и процветания" страны.
По словам Нуланд, "американский народ осознает чудо, которого Украина уже достигла, защищаясь от нынешней зловещей российской агрессии, и восхищается им".
В США оценили прогресс контрнаступления ВСУ
Об этом Виктория Нуланд сказала на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Будущее решается в Украине".
По словам Нуланд, РФ в течение месяцев выстроила мощную оборону на оккупированных территориях юга Украины, которую можно преодолеть при тесном сотрудничестве между правительствами США и Украины.
По ее словам, США объясняли всем партнерам Европы, Азии и Африки, какие негативные последствия будут для глобальной безопасности, если Украина не победит в войне.