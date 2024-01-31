Путин получит "приятные неожиданности" на поле боя — Нуланд

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд уверена, что 2024 год имеет важное стратегическое значение для Украины и принесет ей определенные "уверенные успехи" на поле боя.

Нуланд приехала с визитом в Киев

На вопрос о дискуссиях с украинскими чиновниками по стратегии на 2024 год Нуланд заявила, что покидает Киев "с большим оптимизмом по единству и решительности, по поводу 2024 года и его абсолютной стратегической важности для Украины".

Также я оставляю с большей уверенностью в том, что – хоть Украина и укрепляет свою оборону – Путин получит приятные неожиданности на поле боя, а Украина в этом году получит уверенные успехи, – добавила она. Поделиться

Она отметила, что Украина сильнее и выносливее этой зимой, чем в прошлом.

Украинские защитники освободили более 50% территории, которую Россия пыталась захватить после 22 февраля. Ваши защитники нанесли огромный ущерб сухопутным войскам Путина и Черноморскому флоту, оттеснив его корабли от побережья. А это, в свою очередь, способствовало росту экономики Украины от 4% до 5% в конце прошлого года и в этом – то, чему страны мира должны позавидовать, – подчеркнула Нуланд, отметив также возобновление экспорта зерна до довоенного уровня. Поделиться

Заместитель госсекретаря подчеркнула, что США продолжают оказывать поддержку безопасности Украины во всех категориях.

Это включает в себя новые инвестиции и новые системы вооружения, такие как легкая авиабомба (в оригинале Small Diameter Bomb – ред.), направляющиеся на фронт, а также поддерживать восстановление оборонно-промышленной базы Украины и нашей собственной, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать бороться. с теми, кто хочет украсть свободу, – сообщила она. Поделиться

Виктория Нуланд считает, что американский Конгресс проголосует за дополнительную помощь Украине, учитывая ее роль для "выживания и процветания" страны.

По словам Нуланд, "американский народ осознает чудо, которого Украина уже достигла, защищаясь от нынешней зловещей российской агрессии, и восхищается им".

И американцы также понимают, что произойдет, если вы не сможете и дальше не просто выжить, но и преуспеть. Поэтому у меня большая уверенность, что это понимание будет отражено в голосовании Конгресса за запрос президента Байдена (о дополнительном финансировании. – Ред.), – добавила чиновница Госдепа. Поделиться

В США оценили прогресс контрнаступления ВСУ

Об этом Виктория Нуланд сказала на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Будущее решается в Украине".

Это контрнаступление идет километр за километром, но мы поражены достигнутым прогрессом, особенно на юге, – сказала она. Поделиться

По словам Нуланд, РФ в течение месяцев выстроила мощную оборону на оккупированных территориях юга Украины, которую можно преодолеть при тесном сотрудничестве между правительствами США и Украины.

Оборона, которую создала Россия, является самой большой за последние 100 лет. Нам нужно понять, что нужно Украине, чтобы очистить эти обороны, и мы не можем этого сделать, пока Украина не столкнется с обороной. Когда мы были здесь, мы хорошо понимали, что нам нужно. Поэтому мы пытаемся тесно сотрудничать с украинским правительством, предоставляя оборудование для механизированного разминирования, дальнобойную артиллерию и другие средства, – сказала Нуланд. Поделиться

По ее словам, США объясняли всем партнерам Европы, Азии и Африки, какие негативные последствия будут для глобальной безопасности, если Украина не победит в войне.