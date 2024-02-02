Путин возложил на россиян ответственность за оккупацию Крыма и Донбасса

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин цинично заявил, что оккупация Россией Крыма, части Донбасса и преступная война против Украины была развязана якобы из-за соответствующего "желания" русского народа.
Путин сделал россиян ответственными за войну против Украины и оккупацию территорий
По его словам, преступная кремлевская власть якобы не решилась бы на оккупацию Крыма, Донбасса и развязывание войны против Украины без соответствующей воли на это русского народа.
Путин продолжает угрожать обновленным ядерным оружием
Кремлевский диктатор хвастается, что России якобы удалось полностью восстановить ядерный потенциал.
По словам Путина, аналогичных результатов будут добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения.
Диктатор также заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса и конструкторские бюро будут снабжены заказами на годы вперед.
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