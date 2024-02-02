Путин возложил на россиян ответственность за оккупацию Крыма и Донбасса

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин цинично заявил, что оккупация Россией Крыма, части Донбасса и преступная война против Украины была развязана якобы из-за соответствующего "желания" русского народа.

Путин сделал россиян ответственными за войну против Украины и оккупацию территорий

Если бы я не был уверен, что у нас в стране и в Крыму, и на всей территории нашей огромной Родины большинство наших граждан думают так, как вы, я бы ничего не стал делать и в Крыму. Но я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения на родину. Также как большинство людей в стране хотят помочь Донбассу. Не хотят бросать людей там под колеса этих неонацистов, – цинично заявляет кремлевский диктатор. Поделиться

По его словам, преступная кремлевская власть якобы не решилась бы на оккупацию Крыма, Донбасса и развязывание войны против Украины без соответствующей воли на это русского народа.

Путин продолжает угрожать обновленным ядерным оружием

Кремлевский диктатор хвастается, что России якобы удалось полностью восстановить ядерный потенциал.

У нас практически полностью, на 95%, обновлены стратегические ядерные силы, а их морская составляющая – почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном, – заявляет Путин. Поделиться

По словам Путина, аналогичных результатов будут добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения.

Диктатор также заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса и конструкторские бюро будут снабжены заказами на годы вперед.