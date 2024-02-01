Путин может потерять крупнейшего покупателя российского оружия — ISW

Индия намерена дистанцироваться от России, своего основного поставщика оружия, поскольку война в Украине ограничила возможности Кремля поставлять в эту страну боеприпасы.

РФ может потерять крупнейшего покупателя российского оружия из-за боев против Украины

Эксперт из России Observer Research Foundation Нандан Унникришнан рассказал Reuters, что Индия вряд ли подпишет "любое крупное военное соглашение" с Россией, поскольку это пересечет "красную линию" с Соединенными Штатами.

Кроме того, эксперт индийского правительственного аналитического центра Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analyses Свасти Рао заявил, что война в Украине вызвала у Индии сомнения в способности России обеспечить эту страну необходимыми запчастями.

Аналитики ISW заявили, что регулярно наблюдают сообщения о том, что РФ продолжает сталкиваться с проблемами ремонта самолетов и другого оборудования и не может производить ракеты и артиллерийские боеприпасы на довоенном уровне для использования их своими силами. Это, по словам экспертов, делает маловероятным возможность экспорта России военного оборудования для Индии или других клиентов на том уровне, который был перед полномасштабной войной.

Также в ISW добавляют, что российский президент Владимир Путин недавно во время встречи с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкар отметил российско-индийское экономическое и военно-техническое сотрудничество. Аналитики считают, что этим глава РФ, вероятно, пытался подчеркнуть положительные российско-индийские отношения на фоне озабоченности страны-агрессора тем, что Индия пытается диверсифицировать своих оборонительных партнеров.

Почему Индия планирует удалиться от РФ

Как отмечает издание, крупнейший импортер оружия в мире медленно отходит от российского вооружения и возвращается на Запад. Кроме того, США стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе в надежде сдержать рост Китая и ослабить влияние России.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, за последние два десятилетия Россия поставляла 65% оружия, которое закупила Индия на сумму более 60 млрд долларов. Но война в Украине ускорила толчок диверсификации ее оружейной базы.

Россия в свою очередь публично призывает Индию к сотрудничеству. Но Индия желает усилить внутреннее создание. Также в прошлом году Индия и США подписали оборонное соглашение, в частности, совместное производство двигателей для истребителей.

При этом Reuters отмечает, что Нью-Дели придется "идти по тонкой линии" в отношениях с Россией, поскольку прекращение сотрудничества подтолкнет Москву поближе к Пекину.

Покупка оружия покупает вам влияние, — сказал один из индийских чиновников в отставке. Поделиться

Эксперты отмечают, что в Индии не развеялись опасения, сможет ли Россия и дальше поставлять запчасти в военную технику на фоне того, что война в Украине затягивается.