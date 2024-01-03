Индия запускает первый спутник для изучения черных дыр
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Индия запускает первый спутник для изучения черных дыр

космос
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Источник:  The Independent

Индийское космическое агентство Isro запустило свой первый спутник для изучения черных дыр и объявило об амбициозных планах на 2024 год, среди которых подготовка к первому пилотируемому полету в космос.

Индия запускает первый спутник для изучения черных дыр

Спутник рентгеновского поляриметра страны, запущенный в понедельник на борту ракеты PSLV Isro, делает ее второй страной изучающей черные дыры и другие небесные объекты с помощью орбитальной обсерватории.

Новый спутник Isro, несущий на низкой околоземной орбите два научных груза, будет изучать различные астрономические источники рентгеновского излучения.

Новая индийская миссия, которая, как ожидается, продлится около 5 лет, может помочь понять механизм рентгеновского излучения различных астрономических источников, таких как черные дыры, нейтронные звезды и звездообразующие туманности.

Также будут исследоваться поляризация интенсивных источников рентгеновского излучения в космосе, что поможет лучше понять механизм излучения и геометрию таких небесных источников.

Черные дыры и нейтронные звезды - это надплотные объекты в космосе, образовавшиеся из умирающих остатков звезд.

В черных дырах огромная масса, в несколько раз превышающая массу Солнца, упакована на очень маленькой площади со столь сильным гравитационным тяготением, что даже свет не может пройти, не будучи привлечен к ним.

Новая миссия Isro направлена на изучение около 50 потенциальных космических источников посредством своего спутника в долгосрочной перспективе.

Миссия также стала результатом ряда успешных запусков Isro 2023 года, в том числе новаторской миссии Chandrayaan-3, высадившей зонд на Южный полюс Луны и спутника, запущенного для изучения Солнца.

Космическое агентство готовится к своей долгожданной первой в истории миссии с экипажем в космос под названием Gaganyaan. Она запланирована на 2025 год.

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