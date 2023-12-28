NASA представило основные аспекты предстоящей миссии на спутники Сатурна и Юпитера, во время которой роботизированные системы будут изучать ледяные миры с водными океанами под поверхностью и искать там внеземную жизнь.

NASA отправит криоботов на спутники Сатурна и Юпитера для поиска жизни

Недавно NASA обнародовало встречи ученых и инженеров, на которой обсуждали концепции предстоящей миссии в далекий космос с использованием криоботов. Идея состоит в том, чтобы пробиться сквозь ледяную поверхность спутника Юпитера Европы или спутника Сатурна Энцелада и запустить туда зонд, который сможет исследовать жидкий океан.

Концепция криобота подразумевает использование цилиндрического устройства, которое может растопить лед на поверхности спутника и проникнуть вниз в океан под поверхностью. Устройство запустит аппарат, расположенный на поверхности спутника.

Жизнь, которой мы его знаем, зависит от многих ключевых соединений, молекул и элементов, но, возможно, ни одно из них не столь важно, как вода. Поэтому на ледяных спутниках Европа и Энцелад, где есть океаны из жидкой воды под ледяной оболочкой, может скрываться внеземная жизнь. Даже если это просто бактерии, все равно их обнаружение будет революционным открытием.

Но ледяные оболочки Европы и Энцелада очень толстые, поэтому их не так просто пробурить, чтобы добраться до океана. Ученые считают, что криобот должен быть снабжен ядерной энергетической системой, способной обеспечить тепло, необходимое для растопки многокилометрового слоя льда. В то же время, криобот должно выдержать огромное давление внеземных океанов. По словам ученых, необходимые технологии для реализации этой миссии уже есть.

Но криобот будет нуждаться не только в защите от окружающей среды. Его также необходимо будет оградить от тепла, которое он создает сам. Для этого потребуется система управления температурным режимом, которая сможет поддерживать безопасную внутреннюю температуру, распределяя тепло в окружающую среду. Эти технологии тоже уже созданы, но их нужно немного улучшить.

Но ученым еще предстоит найти способы для будущего криобота лучше идентифицировать помехи в ледяных облачках, которые он может встретить на своем пути к океану.

Также ученые обсудили еще один важный аспект миссии – систему связи криобота. Ведь криобот после погружения в океан должен будет передавать важные данные на поверхность, где находится его материнский аппарат. Ученые считают, что можно использовать специальные кабели для передачи информации. Но есть опасность, что они могут порваться. Поэтому также ведется изучение способов нефизической передачи данных с помощью радио, акустических систем и даже магнитных полей.

Общий результат встречи ученых состоит в том, что предстоит проделать большую работу, но миссия криоботов в ледяные миры Солнечной системы вполне осуществима. В итоге это означает, что обнаружение жизни в других мирах вероятнее, чем когда-либо прежде.