Лазерная связь в космосе. NASA передало на Землю первое видео

NASA протестировало систему оптической связи в глубоком космосе Deep Space Optical Communications (DSOC). На момент передачи видео расстояние между космическим кораблем, которого запустили видео с рыжим котом, и телескопом Хейлом было в 80 раз больше расстояния между Землей и Луной.

NASA опробовало лазерную связь в космосе

NASA с помощью лазера с космического корабля Psyche передало на Землю короткий ролик с расстояния почти 31 млн км. На видео – кот по кличке Татерс. Это первый случай, когда NASA транслировало видео из дальнего космоса с помощью лазера.

Ученые смогли наладить трансляцию 15-секундного видеоролика в формате Ultra-HD с помощью лазера на телескоп Хейл в обсерватории Паломар Калифорнийского технологического института, пишет CNN.

На кадрах со сверхвысоким разрешением полосатый рыжий кот бегает за лазерной точкой. Четвероногий принадлежит одному из сотрудников NASA.

Таким образом, NASA протестировало систему оптической связи в глубоком космосе Deep Space Optical Communications (DSOC). На момент передачи видео расстояние между космическим кораблем и телескопом Хейлом было в 80 раз больше расстояния между Землей и Луной. Видео сверхвысокого разрешения преодолело это расстояние за 101 секунду.

Несмотря на то, что передача производилась на расстоянии в миллионы километров, нам удалось превысить скорость земного интернет-соединения. После получения видео в обсерватории в Паломаре, его послали в Лабораторию реактивного движения NASA через обычный интернет, и это соединение было медленнее скорости сигнала, поступавшего из глубокого космоса, – заявил руководитель отдела электроники лаборатории Райан Рогалин. Поделиться

Лазер может посылать данные со скоростью, в 10-100 раз превышающей скорость традиционных радиоволновых систем, используемых NASA в других миссиях, отмечают ученые.

В эксперименте миссии Psyche в ноябре удалось передать сообщение на расстояние около 16 млн км всего за 50 с. Скорость передачи данных постепенно увеличивалась, пока 4 декабря не достигла уровня широкополосного наземного интернета.

Одна из целей – продемонстрировать способность передавать широкополосное видео на миллионы километров. Но чтобы сделать это важное событие более незабываемым, мы решили поработать с дизайнерами JPL, чтобы создать веселую картинку, – говорит руководитель проекта DSOC в Лаборатории реактивного движения Билл Клипштейн. Поделиться

Решение создать видео с котом является намеком на историю трансляции, ведь начиная с 1928 NASA использовало фигурку из мультфильма о коте Феликса для тестовых телевизионных трансляций.

Космическая акция от NASA

NASA отправит на спутник Юпитера Европу имена всех желающих, а произойдет это уже в 2024 году во время миссии космически-исследовательского аппарата Europa Clipper.

Об этом сообщает NASA в соцсети Х.

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Отправить свое или чье - то имя на спутник Юпитера можно бесплатно по ссылке . Участникам нужно указать свое имя, фамилию, электронную почту, страну проживания и индекс. Все имена запишут на микрочип.

На космическом корабле к спутнику Юпитера также отправится стихотворение американской поэтессы Ады Лимон.