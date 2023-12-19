Лазерний зв'язок у космосі. NASA передало на Землю перше відео

NASA протестувало систему оптичного зв’язку в глибокому космосі Deep Space Optical Communications (DSOC). На момент передачі відео відстань між космічним кораблем, якого запустили відео з рудим котом, і телескопом Хейлом була в 80 разів більшою за відстань між Землею і Місяцем.

NASA випробувало лазерний зв’язок у космосі

NASA за допомогою лазера з космічного корабля Psyche передало на Землю короткий ролик з відстані майже 31 мілн км. На відео – кіт на прізвисько Татерс. Це перший випадок, коли NASA транслювало відео з далекого космосу за допомогою лазера.

Учені змогли налагодити трансляцію 15-секундного відеоролика у форматі Ultra-HD за допомогою лазера на телескоп Хейла в обсерваторії Паломар Каліфорнійського технологічного інституту, пише CNN.

На кадрах з надвисокою роздільною здатністю смугастий рудий кіт бігає за лазерною крапкою. Чотирилапий належить одному зі співробітників NASA.

Таким чином NASA протестувало систему оптичного зв’язку в глибокому космосі Deep Space Optical Communications (DSOC). На момент передачі відео відстань між космічним кораблем і телескопом Хейлом була в 80 разів більшою за відстань між Землею і Місяцем. Відео надвисокої роздільної здатності подолало цю відстань за 101 секунду.

Попри те, що передача здійснювалася на відстані в мільйони кілометрів, нам вдалося перевищити швидкість земного інтернет-з'єднання. Після отримання відео в обсерваторії в Паломарі, його надіслали до Лабораторії реактивного руху NASA через звичайний інтернет, і це з'єднання було повільнішим за швидкість сигналу, що надходив із глибокого космосу, – заявив керівник відділу електроніки лабораторії Раян Рогалін. Поширити

Лазер може надсилати дані зі швидкістю, що в 10-100 разів перевищує швидкість традиційних радіохвильових систем, які NASA використовує в інших місіях, зазначають вчені.

Під час експерименту місії Psyche в листопаді вдалося передати повідомлення на відстань близько 16 млн км всього за 50 с. Швидкість передачі даних поступово збільшувалася, поки 4 грудня не досягла рівня наземного широкосмугового інтернету.

Одна з цілей – продемонструвати здатність передавати широкосмугове відео на мільйони кілометрів. Але щоб зробити цю важливу подію більш незабутньою, ми вирішили попрацювати з дизайнерами JPL, щоб створити веселу картинку, – каже керівник проекту DSOC у Лабораторії реактивного руху Білл Кліпштейн. Поширити

Рішення створити відео з котом є натяком на історію трансляції, адже починаючи з 1928 року NASA використовувало фігурку з мультфільму про кота Фелікса для тестових телевізійних трансляцій.

Космічна акція від NASA

NASA відправить на супутник Юпітера Європу імена всіх охочих, а відбудеться це вже у 2024 році – під час місії космічно-дослідницького апарату Europa Clipper.

Про це повідомляє NASA у соцмережі Х.

Надішліть своє ім'я до Юпітера на борту Europa Clipper. За допомогою електронного променя ми викарбуємо ваше ім'я, імена ваших друзів та членів сім'ї, навіть ім'я вашого домашнього улюбленця на спеціальному чипі. Вартість: 0,00 дол, – написали в NASA. Поширити

Відправити своє або чиєсь ім'я на супутник Юпітера можна безкоштовно за посиланням. Учасникам потрібно вказати своє ім'я, прізвище, електронну пошту, країну проживання та індекс. Усі імена запишуть на мікрочип.

На космічному кораблі до супутника Юпітера також вирушить вірш американської поетки Ади Лімон.