Лазерний зв'язок у космосі. NASA передало на Землю перше відео

NASA протестувало систему оптичного зв’язку в глибокому космосі Deep Space Optical Communications (DSOC). На момент передачі відео відстань між космічним кораблем, якого запустили відео з рудим котом, і телескопом Хейлом була в 80 разів більшою за відстань між Землею і Місяцем.
NASA випробувало лазерний зв’язок у космосі
NASA за допомогою лазера з космічного корабля Psyche передало на Землю короткий ролик з відстані майже 31 мілн км. На відео – кіт на прізвисько Татерс. Це перший випадок, коли NASA транслювало відео з далекого космосу за допомогою лазера.
Учені змогли налагодити трансляцію 15-секундного відеоролика у форматі Ultra-HD за допомогою лазера на телескоп Хейла в обсерваторії Паломар Каліфорнійського технологічного інституту, пише CNN.
На кадрах з надвисокою роздільною здатністю смугастий рудий кіт бігає за лазерною крапкою. Чотирилапий належить одному зі співробітників NASA.
Таким чином NASA протестувало систему оптичного зв’язку в глибокому космосі Deep Space Optical Communications (DSOC). На момент передачі відео відстань між космічним кораблем і телескопом Хейлом була в 80 разів більшою за відстань між Землею і Місяцем. Відео надвисокої роздільної здатності подолало цю відстань за 101 секунду.
Лазер може надсилати дані зі швидкістю, що в 10-100 разів перевищує швидкість традиційних радіохвильових систем, які NASA використовує в інших місіях, зазначають вчені.
Під час експерименту місії Psyche в листопаді вдалося передати повідомлення на відстань близько 16 млн км всього за 50 с. Швидкість передачі даних поступово збільшувалася, поки 4 грудня не досягла рівня наземного широкосмугового інтернету.
Рішення створити відео з котом є натяком на історію трансляції, адже починаючи з 1928 року NASA використовувало фігурку з мультфільму про кота Фелікса для тестових телевізійних трансляцій.
Космічна акція від NASA
NASA відправить на супутник Юпітера Європу імена всіх охочих, а відбудеться це вже у 2024 році – під час місії космічно-дослідницького апарату Europa Clipper.
Про це повідомляє NASA у соцмережі Х.
Відправити своє або чиєсь ім'я на супутник Юпітера можна безкоштовно за посиланням. Учасникам потрібно вказати своє ім'я, прізвище, електронну пошту, країну проживання та індекс. Усі імена запишуть на мікрочип.
На космічному кораблі до супутника Юпітера також вирушить вірш американської поетки Ади Лімон.
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