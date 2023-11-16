NASA та JAXA планують відправити до космосу дерев'яний супутник

NASA та Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) планують запустити в космос перший дерев'яний супутник. Розробка отримала назву LignoSat, її запуск заплановано на літо 2024 року.

Що відомо про відправлення до космосу дерев'яного супутника

Розмір супутника можна порівняти з кавовим кухлем, він буде виготовлений з деревини магнолії.

Очікується, що деревина не горітиме та не гнитиме в умовах вакууму космосу. Але при вході супутника в атмосферу він згорить у дрібний попіл, що зробить його біорозкладним. Супутник уже пройшов випробування на борту Міжнародної космічної станції, тому вчені вважають, що він придатний для запуску.

Незважаючи на екстремальні умови космічного простору, що включають значні перепади температур і вплив інтенсивних космічних променів і небезпечних сонячних частинок протягом десяти місяців, випробування підтвердили відсутність розкладання або деформацій, таких як розтріскування, лущення або пошкодження поверхні, - заявили вчені за результатами випробувань. Поширити

Щоб вирішити, яку деревину використовувати, вчені відправили на МКС три зразки — магнолію, вишню та березу — для зберігання в модулі, відкритому в космосі. Усі три зразки показали себе добре. Дослідники зупинили свій вибір на магнолії, тому що ймовірність того, що вона розколеться чи зламається під час виробництва, менша.

В даний час на орбіті Землі знаходиться понад 9300 тонн космічних об'єктів, включаючи космічне сміття, що складається з супутників або фрагментів ракет, що вийшли з ладу. Вони виготовлені з металів, титану та алюмінію, які збільшують яскравість нічного неба на 10%.

Космічні апарати, виготовлені з металу, також дорогі, а також несуть загрозу для МКС, інших апаратів і потенційно для людей на Землі. За словами вчених, дерев'яні супутники будуть менш небезпечними.