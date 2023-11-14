Агентство NASA вирішило приспати свої марсоходи — яка причина

NASA на два тижні припинить керування усіма апаратами на Марсі через настання сонячного з’єднання.

Чому NASA вирішило приспати свої марсоходи

Як повідомляє NASA, зараз Марс і Земля досягли таких положень на своїх орбітах, що опинилися по різні боки від Сонця, у так званому сонячному з'єднанні, яке унеможливить нормальний зв'язок. NASA заявило, що у цей час ризиковано намагатися надсилати команди своїм інструментам на Марсі, оскільки перешкоди від Сонця можуть мати вкрай негативний ефект.

Щоб запобігти будь-яким проблемам, NASA робить заплановану перерву у командах, поки планети не займуть більш сприятливі позиції. Пауза розпочалася 11 листопада і триватиме до 25 листопада. Така ситуація відбувається що два роки, і хоча марсоходи зможуть надсилати базові дані про свій стан додому протягом більшої частини періоду, вони будуть мовчати протягом двох днів, коли Сонце повністю закриє Марс.

Що це означає

Це означає, що марсоходи Perseverance і Curiosity, гелікоптер Ingenuity, розвідувальний орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter, а також орбітальні апарати Odyssey і MAVEN на деякий час будуть залишені напризволяще. Їхні бортові прилади продовжуватимуть збирати дані для відповідних місій, але не надсилатимуть цю інформацію на Землю.