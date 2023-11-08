У NASA знайшли дуже дивну чорну дірку — чим вона здивувала

Дослідники американського аерокосмічного агентства (NASA) виявили найвіддаленішу чорну дірку, яку їм вдавалося знаходити. При цьому знахідка унікальна також тим, що вона знаходиться на ранній стадії формування та досягає маси батьківської галактики.

У NASA знайшли дуже дивну чорну дірку

Як інформує пресслужба відомства, подібна знахідка може пролити світло на питання про те, як взагалі утворилися перші надмасивні чорні дірки у всесвіті. Детально своє відкриття вчені описали у журналі Nature Astronomy

Щоб знайти цей об’єкт, вчені використали рентгенівську обсерваторію "Чандра" та космічний телескоп "Джеймс Вебб", завдяки яким вони знайшли характерні ознаки чорної діри віком 470 мільйонів років після Великого вибуху, яка активно росте.

Команда дослідників знайшла діру в галактиці UHZ1, яку можна виявити, якщо дивитися у бік скупчення галактик Abell 2744 за 3,5 мільярди світлових років від Землі. Однак сама UHZ1 знаходиться набагато далі й завдяки "Веббу" вчені зрозуміли, що вона знаходиться на відстані близько 13,2 мільярда світлових років. Тобто хоч зараз їй уже майже 14 мільярдів років, але ми бачимо її у зовсім "юному" віці — близько 3% віку Всесвіту.

У ході двотижневого спостереження вчені за допомогою "Чандри" змогли впізнати наявність інтенсивного перегрітого, що випромінює рентгенівські промені газу в цій галактиці, що свідчить про активне зростання надмасивної чорної діри.

Це відкриття дозволяє зрозуміти, як деякі чорні дірки досягали своїх величезних мас у ранньому Всесвіті. Так тепер вчені отримали докази, що ця чорна діра вже народилася масивною і вже на цьому етапі її масу можна оцінити в 10-100 мільйонів мас Сонця, що можна порівняти з масою всіх зірок у галактиці UHZ1.