В NASA нашли очень странную черную дыру – чем она удивила
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В NASA нашли очень странную черную дыру – чем она удивила

черная дыра
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Исследователи американского аэрокосмического агентства (NASA) обнаружили самую отдаленную черную дыру, которую им удавалось находить. При этом находка уникальна тем, что она находится на ранней стадии формирования и достигает массы родительской галактики.

В NASA нашли очень странную черную дыру

Как информирует пресс-служба ведомства, подобная находка может пролить свет на вопрос о том, как вообще образовались первые сверхмассивные черные дыры во вселенной. Подробно свое открытие ученые описали в журнале Nature Astronomy

Чтобы найти этот объект, ученые использовали рентгеновскую обсерваторию "Чандра" и космический телескоп "Джеймс Уэбб", благодаря которым они нашли характерные признаки черной дыры в возрасте 470 миллионов лет после активно растущего Большого взрыва.

Команда исследователей нашла дыру в галактике UHZ1, которую можно обнаружить, если смотреть в сторону скопления галактик Abell 2744 в 3,5 миллиардах световых лет от Земли. Однако сама UHZ1 находится гораздо дальше и благодаря "Веббу" учёные поняли, что она находится на расстоянии около 13,2 миллиарда световых лет. То есть, хоть сейчас ей уже почти 14 миллиардов лет, но мы видим ее в совсем "юном" возрасте — около 3% возраста Вселенной.

В ходе двухнедельного наблюдения ученые с помощью "Чандры" смогли узнать наличие интенсивного перегретого, излучающего рентгеновские лучи газа в этой галактике, что свидетельствует об активном росте сверхмассивной черной дыры.

Это открытие позволяет понять, как некоторые черные дыры достигали своих огромных масс в ранней Вселенной. Так сейчас ученые получили подтверждения, что эта темная дыра уже родилась массивной и уже на этом шаге ее массу можно оценить в 10-100 миллионов масс Солнца, что можно сопоставить с массой всех звезд в галактике UHZ1.

Мы считаем, что это первое обнаружение "чрезмерной черной дыры" и лучшее из полученных на сегодняшний день доказательств того, что некоторые черные дыры образуются из массивных облаков газа. Впервые мы наблюдаем короткий период, когда сверхмассивная черная дыра весит примерно столько же, сколько звезды в ее галактике, прежде чем она отстанет от нее, говорит один из авторов исследования Приямвада Натараджан из Йельского университета.

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