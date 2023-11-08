В NASA нашли очень странную черную дыру – чем она удивила

Исследователи американского аэрокосмического агентства (NASA) обнаружили самую отдаленную черную дыру, которую им удавалось находить. При этом находка уникальна тем, что она находится на ранней стадии формирования и достигает массы родительской галактики.

В NASA нашли очень странную черную дыру

Как информирует пресс-служба ведомства, подобная находка может пролить свет на вопрос о том, как вообще образовались первые сверхмассивные черные дыры во вселенной. Подробно свое открытие ученые описали в журнале Nature Astronomy

Чтобы найти этот объект, ученые использовали рентгеновскую обсерваторию "Чандра" и космический телескоп "Джеймс Уэбб", благодаря которым они нашли характерные признаки черной дыры в возрасте 470 миллионов лет после активно растущего Большого взрыва.

Команда исследователей нашла дыру в галактике UHZ1, которую можно обнаружить, если смотреть в сторону скопления галактик Abell 2744 в 3,5 миллиардах световых лет от Земли. Однако сама UHZ1 находится гораздо дальше и благодаря "Веббу" учёные поняли, что она находится на расстоянии около 13,2 миллиарда световых лет. То есть, хоть сейчас ей уже почти 14 миллиардов лет, но мы видим ее в совсем "юном" возрасте — около 3% возраста Вселенной.

В ходе двухнедельного наблюдения ученые с помощью "Чандры" смогли узнать наличие интенсивного перегретого, излучающего рентгеновские лучи газа в этой галактике, что свидетельствует об активном росте сверхмассивной черной дыры.

Это открытие позволяет понять, как некоторые черные дыры достигали своих огромных масс в ранней Вселенной. Так сейчас ученые получили подтверждения, что эта темная дыра уже родилась массивной и уже на этом шаге ее массу можно оценить в 10-100 миллионов масс Солнца, что можно сопоставить с массой всех звезд в галактике UHZ1.