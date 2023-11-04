NASA обнаружило звездную систему из 7 планет

Космический телескоп Кеплер (им управляло NASA) занимался поиском экзопланет (планет за пределами Солнечной системы) с 2009 по 2018 год, после чего его вывели из эксплуатации. Но до сих пор астрономы продолжают изучать данные, полученные обсерваторией за 9 лет плодотворной работы.

Что известно о новой звездной системе

Еще 4400 объектов ждут определения их статуса, то есть они планеты или нет. Теперь же учёные в исследовании, опубликованном в журнале Planetary Science, заявили о том, что с помощью данных Кеплера они смогли подтвердить существование в звездной системе Kepler 385 семи планет. При этом две из них похожи на Землю по размеру.

То, что вокруг звезды под названием Kepler 385, расположенной в 4670 световых лет от нас, вращающиеся планеты ученые знали еще с 2014 года. Хотя большинство из них оставалось в статусе кандидатов на звание экзопланеты. Теперь ученые подтвердили, что это действительно планетарные тела и вся система состоит из семи планет, размер которых колеблется в диапазоне между размером Земли и Нептуна.

По словам ученых, также им удалось выяснить важные свойства этих планет и могут ли они быть обитаемыми. Согласно исследованию, все семь планет находятся очень близко к своей звезде и получают огромную дозу ее излучения и тепла. Звезда Kepler 385 похожа на Солнце, но она на 10% больше и примерно на 5% горячее. Еще одна особенность этой звезды состоит в том, что это одна из немногих звезд, вокруг которой было обнаружено 6 или более планет.

Две ближайшие к звезде Kepler 385 планеты так же, как и Земля, каменисты и лишь немного больше, чем наша планета по размеру. Ученые предполагают, что у них тонкая атмосфера. Остальные 5 планет примерно в 2 раза больше Земли по размерам, скорее всего, имеют более плотную и более толстую атмосферу, и также могут быть каменистыми. Но эти данные еще предстоит уточнить.

Что касается того, может ли быть жизнь на этих планетах, то ученые говорят однозначно, что нет. Хотя все 7 планет находятся в так называемой зоне обитаемости своей звезды, где вода может существовать в жидком виде, они получают слишком много излучения и тепла от Kepler 385. Фактически все планеты получают от своей звезды больше тепла на единицу площади, чем любая планета в нашей солнечной системе. Исходя из этого учёные исключают наличие какой-либо известной формы жизни на них.