Марсоход NASA снял странное голубое закат Солнца — фото

Марсоход NASA Perseverance зафиксировал редкий «голубой закат» над горизонтом Красной планеты. Это изображение проливает больше света на физику заката на других планетах.

Как выглядит закат на Марсе

Марсоход сделал снимок во время своего 933-го марсианского дня с помощью навигационной камеры, когда небо над Красной планетой начало темнеть.

На изображении Perseverance видно, как Солнце садится за марсианский горизонт и светится удивительным холодным голубовато-зеленым цветом.

Американское космическое агентство отметило, что изображение, сделанное навигационной камерой марсохода, расположенной высоко на мачте марсохода, помогающей управлять им, было получено NASA недавно.

Природа изображения заката проливает свет на физику рассеяния света на Красной планете и на то, как оно контрастирует с подобным явлением на Земле.

Чем отличаются закаты Солнца на Земле и Марсе

На Земле, когда солнечный свет с разной длиной волны попадает в атмосферу, он рассеивается крошечными частицами, в частности, такими газами, как кислород, азот, углекислый газ и водяной пар, а также другими твердыми частицами.

Во время пика дня, когда сторона планеты находится ближе к Солнцу, голубой свет, распространяющийся по коротким волнам, рассеивается далеко и повсеместно, из-за чего в это время небо выглядит голубым.

Однако во время восхода и заката солнечный свет преодолевает большее расстояние в атмосфере.

Это приводит к тому, что свет с более короткой длиной волны, включая фиолетовый и синий, рассеивается, оставляя лишь попадающий в глаз оранжевый и красный свет.

Атмосфера Марса очень тонкая, примерно 1% земной, а Красная планета также на 50% дальше Солнца, чем Земля.

Свет от Солнца на Марсе взаимодействует с большими частицами пыли, богатыми железом, по сравнению с кислородом, азотом и CO2 на Земле.

Эта пыль рассеивает низкочастотный красный свет в течение дня, придавая небу Красной планеты характерный красный оттенок.

На закате, когда свет имеет большее расстояние, красный свет рассеивается, окрашивая небо в холодный синий цвет.