Марсохід NASA зняв дивний блакитний захід Сонця — фото

Марсохід NASA Perseverance зафіксував рідкісний дивний «блакитний захід Сонця» над горизонтом Червоної планети. Це зображення проливає більше світла на фізику заходу Сонця на інших планетах.

Як виглядає захід Сонця на Марсі

Марсохід зробив знімок під час свого 933-го марсіанського дня за допомогою навігаційної камери, коли небо над Червоною планетою почало темніти.

На зображенні Perseverance видно, як Сонце сідає за марсіанський горизонт і світиться дивним холодним блакитно-зеленим кольором.

Американське космічне агентство зазначило, що зображення, зроблене навігаційною камерою марсохода, розташованої високо на щоглі марсохода, що допомагає керувати ним, було отримано NASA нещодавно.

Природа зображення заходу також проливає світло на фізику розсіювання світла на Червоній планеті та на те, як воно контрастує з подібним явищем на Землі.

Чим відрізняються заходи Сонця на Землі та Марсі

На Землі, коли сонячне світло з різною довжиною хвилі потрапляє в атмосферу, воно розсіюється крихітними частинками, зокрема такими газами, як кисень, азот, вуглекислий газ і водяна пара, а також іншими твердими частинками.

Під час піку дня, коли сторона планети знаходиться ближче до Сонця, блакитне світло, яке поширюється коротшими хвилями, розсіюється далеко й повсюдно, через що в цей час небо виглядає блакитним.

Однак під час сходу та заходу сонця сонячне світло долає більшу відстань в атмосфері.

Це призводить до того, що світло з коротшою довжиною хвилі, включно з фіолетовим і синім, розсіюється, залишаючи лише помаранчеве та червоне світло, що потрапляє до очей.

Атмосфера Марса дуже тонка, приблизно 1% земної, а Червона планета також на 50% далі від Сонця, ніж Земля.

Світло від Сонця на Марсі взаємодіє з великими частинками пилу, багатими на залізо, порівняно з киснем, азотом і CO2 на Землі.

Цей пил розсіює низькочастотне червоне світло протягом дня, надаючи небу Червоної планети характерний червоний відтінок.

На заході сонця, коли світло має більшу відстань, червоне світло розсіюється, забарвлюючи небо в холодний синій колір.