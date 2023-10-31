К Хэллоуину. В NASA показали жуткое "лицо" Юпитера

Космическое агентство сравнило изображение с кубическими работами художника Пабло Пикассо, день рождения которого отмечается 25 ноября.
В облаках Юпитера заметили странное лицо.
Миссия NASA Juno в начале прошлого месяца во время своего 54-го близкого пролета у Юпитера зафиксировала в крайне северных регионах планеты-гиганта странные облака, похожие на отвратительное лицо.
На изображении облаков можно разглядеть лицо с большими лбом, глазами и носом, визуально напоминающими голубого осьминога Сквидварда из популярного мультсериала "Губка Боб Квадратные Брюки".
Чем отличаются закаты Солнца на Земле и Марсе
На Земле, когда солнечный свет с разной длиной волны попадает в атмосферу, он рассеивается крошечными частицами, в частности, такими газами, как кислород, азот, углекислый газ и водяной пар, а также другими твердыми частицами.
Во время пика дня, когда сторона планеты находится ближе к Солнцу, голубой свет, распространяющийся по коротким волнам, рассеивается далеко и повсеместно, из-за чего в это время небо выглядит голубым.
Однако во время восхода и заката солнечный свет преодолевает большее расстояние в атмосфере.
Это приводит к тому, что свет с более короткой длиной волны, включая фиолетовый и синий, рассеивается, оставляя лишь попадающий в глаз оранжевый и красный свет.
Атмосфера Марса очень тонкая, примерно 1% земной, а Красная планета также на 50% дальше Солнца, чем Земля.
Свет от Солнца на Марсе взаимодействует с большими частицами пыли, богатыми железом, по сравнению с кислородом, азотом и CO2 на Земле.
Эта пыль рассеивает низкочастотный красный свет в течение дня, придавая небу Красной планеты характерный красный оттенок.
На закате, когда свет имеет большее расстояние, красный свет рассеивается, окрашивая небо в холодный синий цвет.
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