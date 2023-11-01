Чисто женским коллективом. Астронавтки NASA в четвертый раз вышли в открытый космос

Экскурсия Лорал О'Хары и Джасмин Могбели была первоначально запланирована на 20 октября, но ее отложили после того, как 9 октября была обнаружена утечка аммиачного вещества на резервном радиаторе.

В космосе только девушки

1 ноября состоялся четвертый в истории выход в открытый космос, состоявший только из женщин

Об этом сообщает Space.

Лорал О'Хара и Джасмин Могбели вышли из Международной космической станции (МКС) в среду в 08:05 по восточному времени США на космическую прогулку, которая продлится около семи часов.

О'Хара и Могбели снимут электронный блок под названием Радиочастотная группа, который являлся частью системы коммуникационной антенны. Они также заменят одну из 12 подшипниковых сборок на портовом солнечном альфа-вращающемся суставе станции. Подшипники позволяют солнечным батареям станции следить за солнцем, – написали представители NASA. Поделиться

Экскурсия дуэта была первоначально запланирована на 20 октября, но ее отложили после того, как 9 октября была обнаружена утечка аммиачного вещества на резервном радиаторе на российском модуле "Наука".

До этого было только три женских выхода в космос, все они были сделаны одними и теми же двумя людьми – астронавтками NASA Кристиной Кох и Джессикой Мэйр, которые совершили экскурсии в 2019 и 2020 годах.

Выход в космос женщин не будет последним, поскольку мы продолжаем жить и работать в космосе, сообщили представители агентства. Поделиться

Ученые научили искусственный интеллект искать разумную жизнь в космосе

Идея заключается в использовании машинного обучения (искусственного интеллекта) для выявления аномалий в биологических и химических сигнатурах. С их помощью мы даже можем найти во Вселенной следы жизни, возникшей на основе совершенно других принципов, чем на Земле.

Первая подтвержденная экзопланета была открыта в 1992 году, а к тому времени у астрономов не было доказательств, что у других звезд тоже есть планеты. До запуска космического телескопа "Кеплер" в 2009 году открывали всего одну-три экзопланета в год. Но с появлением обсерваторий следующего поколения ситуация резко изменилась.

На сегодняшний день подтверждено 5496 экзопланет в 4096 системах, еще 9820 кандидатов ожидают подтверждения. Кроме того, астрономы все больше стали заниматься определением параметров небесных тел, а новые инструменты и методы позволили им оценивать потенциал обитаемости далеких планет путем целенаправленного поиска биосигнатур: признаков жизни и органических процессов.

Поскольку единственная известная нам планета с жизнью — Земля, ученые ищут, прежде всего, те же сигнатуры, которые встречаются здесь: азот, кислород, углерод, метан, аммиак, воду. Искать другие возможные признаки жизни гораздо сложнее, но весьма перспективно — это позволило бы существенно расширить сферу поисков.

Ученые из Университета Флориды исследовали возможности машинного обучения в поиске аномалий в спектроскопии экзопланет, проходящих перед диском звезды. Этот метод позволяет получить данные о химическом составе атмосферы. А анализ этих данных с помощью машинного обучения может привести к революции в астрофизике, уверены авторы статьи.

Они проверили свою догадку на практике. В качестве эксперимента они обозначили одно из химических соединений аномальным и научили алгоритм корректно выявлять планеты с водой в атмосфере как аномальные. Затем повторили опыт с газами. Они применяли два разных метода машинного обучения, и оба дали отличный результат, даже при наличии шумов. Это означает, что таким образом можно быстро и надежно обнаруживать из тысяч экзопланет содержащие аномалии в атмосфере.