Суто жіночим колективом. Астронавтки NASA вчетверте вийшли у відкритий космос

Екскурсія Лорал О’Хари та Джасмін Могбелі була спочатку запланована на 20 жовтня, але її відклали після того, як 9 жовтня було виявлено витік аміачної речовини на резервному радіаторі.
У космосі тільки дівчата
1 листопада відбувся четвертий в історії вихід у відкритий космос, що складався тільки з жінок
Про це інформує Space.
Лорал О’Хара та Джасмін Могбелі вийшли з Міжнародної космічної станції (МКС) у середу о 08:05 за східним часом США на космічну прогулянку, яка триватиме близько семи годин.
Екскурсія дуету була спочатку запланована на 20 жовтня, але її відклали після того, як 9 жовтня було виявлено витік аміачної речовини на резервному радіаторі на російському модулі "Наука".
До цього було лише три жіночих виходи у космос, всі вони були зроблені одними й тими ж двома людьми – астронавтками NASA Крістіною Кох та Джессикою Мейр, які здійснили екскурсії у 2019 та 2020 роках.
Вчені навчили штучний інтелект шукати розумне життя у космосі
Ідея полягає у використанні машинного навчання (штучного інтелекту) для виявлення аномалій у біологічних і хімічних сигнатурах. З їхньою допомогою ми навіть можемо знайти у Всесвіті сліди життя, що виникло на основі зовсім інших принципів, ніж на Землі.
Першу підтверджену екзопланету було відкрито в 1992 році, а до того часу в астрономів не було доказів, що біля інших зірок теж є планети. До запуску космічного телескопа "Кеплер" у 2009 році відкривали лише одну-три екзопланети на рік. Але з появою обсерваторій наступного покоління, ситуація різко змінилася.
На сьогодні підтверджено 5496 екзопланет у 4096 системах, ще 9820 кандидатів очікують підтвердження. Крім того, астрономи дедалі більше почали займатися визначенням параметрів небесних тіл, а нові інструменти та методи дали їм змогу оцінювати потенціал населеності далеких планет шляхом цілеспрямованого пошуку біосигнатур: ознак життя й органічних процесів.
Оскільки єдина відома нам планета з життям — Земля, вчені шукають насамперед ті самі сигнатури, що зустрічаються тут: азот, кисень, вуглець, метан, аміак, воду. Шукати інші можливі ознаки життя набагато складніше, але вельми перспективно — це дало б змогу істотно розширити сферу пошуків.
Учені з Університету Флориди досліджували можливості машинного навчання в пошуку аномалій у спектроскопії екзопланет, що проходять перед диском зорі. Цей метод дає змогу отримати дані про хімічний склад атмосфери. А аналіз цих даних за допомогою машинного навчання може призвести до революції в астрофізиці, впевнені автори статті.
Вони перевірили свій здогад на практиці. Як експеримент вони позначили одну з хімічних сполук аномальною і навчили алгоритм коректно виявляти планети з водою в атмосфері як аномальні. Потім повторили досвід із газами. Вони застосовували два різні методи машинного навчання, і обидва дали чудовий результат, навіть за наявності шумів. Це означає, що таким чином можна швидко і надійно виявляти з тисяч екзопланет ті, що містять аномалії в атмосфері.
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