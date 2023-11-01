Суто жіночим колективом. Астронавтки NASA вчетверте вийшли у відкритий космос

Екскурсія Лорал О’Хари та Джасмін Могбелі була спочатку запланована на 20 жовтня, але її відклали після того, як 9 жовтня було виявлено витік аміачної речовини на резервному радіаторі.

У космосі тільки дівчата

1 листопада відбувся четвертий в історії вихід у відкритий космос, що складався тільки з жінок

Про це інформує Space.

Лорал О’Хара та Джасмін Могбелі вийшли з Міжнародної космічної станції (МКС) у середу о 08:05 за східним часом США на космічну прогулянку, яка триватиме близько семи годин.

О’Хара та Могбелі знімуть електронний блок під назвою Радіочастотна група, який був частиною системи комунікаційної антени. Вони також замінять одну з 12 підшипникових зборок на портовому сонячному альфа-обертовому суглобі станції. Підшипники дозволяють сонячним батареям станції слідкувати за сонцем, - написали представники NASA. Поширити

Екскурсія дуету була спочатку запланована на 20 жовтня, але її відклали після того, як 9 жовтня було виявлено витік аміачної речовини на резервному радіаторі на російському модулі "Наука".

До цього було лише три жіночих виходи у космос, всі вони були зроблені одними й тими ж двома людьми – астронавтками NASA Крістіною Кох та Джессикою Мейр, які здійснили екскурсії у 2019 та 2020 роках.

Вихід у космос жінок не буде останнім, оскільки ми продовжуємо жити та працювати в космосі, – повідомили представники агентства. Поширити

Вчені навчили штучний інтелект шукати розумне життя у космосі

Ідея полягає у використанні машинного навчання (штучного інтелекту) для виявлення аномалій у біологічних і хімічних сигнатурах. З їхньою допомогою ми навіть можемо знайти у Всесвіті сліди життя, що виникло на основі зовсім інших принципів, ніж на Землі.

Першу підтверджену екзопланету було відкрито в 1992 році, а до того часу в астрономів не було доказів, що біля інших зірок теж є планети. До запуску космічного телескопа "Кеплер" у 2009 році відкривали лише одну-три екзопланети на рік. Але з появою обсерваторій наступного покоління, ситуація різко змінилася.

На сьогодні підтверджено 5496 екзопланет у 4096 системах, ще 9820 кандидатів очікують підтвердження. Крім того, астрономи дедалі більше почали займатися визначенням параметрів небесних тіл, а нові інструменти та методи дали їм змогу оцінювати потенціал населеності далеких планет шляхом цілеспрямованого пошуку біосигнатур: ознак життя й органічних процесів.

Оскільки єдина відома нам планета з життям — Земля, вчені шукають насамперед ті самі сигнатури, що зустрічаються тут: азот, кисень, вуглець, метан, аміак, воду. Шукати інші можливі ознаки життя набагато складніше, але вельми перспективно — це дало б змогу істотно розширити сферу пошуків.

Учені з Університету Флориди досліджували можливості машинного навчання в пошуку аномалій у спектроскопії екзопланет, що проходять перед диском зорі. Цей метод дає змогу отримати дані про хімічний склад атмосфери. А аналіз цих даних за допомогою машинного навчання може призвести до революції в астрофізиці, впевнені автори статті.

Вони перевірили свій здогад на практиці. Як експеримент вони позначили одну з хімічних сполук аномальною і навчили алгоритм коректно виявляти планети з водою в атмосфері як аномальні. Потім повторили досвід із газами. Вони застосовували два різні методи машинного навчання, і обидва дали чудовий результат, навіть за наявності шумів. Це означає, що таким чином можна швидко і надійно виявляти з тисяч екзопланет ті, що містять аномалії в атмосфері.