Аппарат NASA обнаружил "скрытый" спутник у астероида

Аппарат NASA Lucy сделал снимки астероида Динкинеш, который сокращенно называют "Динки", и смог обнаружить его "скрытый" спутник. Как сообщает Live Science, аппарат пролетел мимо астероида 1 ноября на скорости 16 тысяч километров в час.

Что известно о "скрытом" спутнике у астероида Динкинеш

Lucy находилась в 430 километрах от Диникеша и смогла выяснить, что он не одинок. На самом деле это система, состоящая из большего небесного тела шириной около 790 метров и меньшего шириной 220 метров. Спутник астероида вращается вокруг него близкой орбитой.

Мы знали, что это будет самый маленький астероид Главного пояса, который никогда не видели вблизи. Тот факт, что их два, делает это еще более увлекательным, – заявил Кит Нолл, научный сотрудник проекта Lucy. Поделиться

Динкинеш и его маленький спутник живут в Главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, на расстоянии около 480 миллионов километров от Земли. По мере приближения аппарата к Динке астрономы подмечали изменения его яркости, указывавшие на то, что вокруг астероида может вращаться спутник.

И Динки – только первый астероид, который Lucy выучит во время своей миссии. В конце концов, она должна долететь до Юпитера. В 2025 году астероид должен подлететь к астероиду Дональдджохансону. После этого она покинет Главный пояс и отправится к главной своей цели – троянским астероидам Юпитера.

NASA обнаружило звездную систему из 7 планет

Космический телескоп Кеплер (им управляло NASA) занимался поиском экзопланет (планет за пределами Солнечной системы) с 2009 по 2018 год, после чего его вывели из эксплуатации. Но до сих пор астрономы продолжают изучать данные, полученные обсерваторией за 9 лет плодотворной работы.

Еще 4400 объектов ждут определения их статуса, то есть они планеты или нет. Теперь же учёные в исследовании, опубликованном в журнале Planetary Science, заявили о том, что с помощью данных Кеплера они смогли подтвердить существование в звездной системе Kepler 385 семи планет. При этом две из них похожи на Землю по размеру.

То, что вокруг звезды под названием Kepler 385, расположенной в 4670 световых лет от нас, вращающиеся планеты ученые знали еще с 2014 года. Хотя большинство из них оставалось в статусе кандидатов на звание экзопланеты. Теперь ученые подтвердили, что это действительно планетарные тела и вся система состоит из семи планет, размер которых колеблется в диапазоне между размером Земли и Нептуна.

По словам ученых, также им удалось выяснить важные свойства этих планет и могут ли они быть обитаемыми. Согласно исследованию, все семь планет находятся очень близко к своей звезде и получают огромную дозу ее излучения и тепла. Звезда Kepler 385 похожа на Солнце, но она на 10% больше и примерно на 5% горячее. Еще одна особенность этой звезды состоит в том, что это одна из немногих звезд, вокруг которой было обнаружено 6 или более планет.

Две ближайшие к звезде Kepler 385 планеты так же, как и Земля, каменисты и лишь немного больше, чем наша планета по размеру. Ученые предполагают, что у них тонкая атмосфера. Остальные 5 планет примерно в 2 раза больше Земли по размерам, скорее всего, имеют более плотную и более толстую атмосферу, и также могут быть каменистыми. Но эти данные еще предстоит уточнить.

Что касается того, может ли быть жизнь на этих планетах, то ученые говорят однозначно, что нет. Хотя все 7 планет находятся в так называемой зоне обитаемости своей звезды, где вода может существовать в жидком виде, они получают слишком много излучения и тепла от Kepler 385. Фактически все планеты получают от своей звезды больше тепла на единицу площади, чем любая планета в нашей солнечной системе. Исходя из этого учёные исключают наличие какой-либо известной формы жизни на них.