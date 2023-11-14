Агентство NASA решило усыпить свои марсоходы — какая причина
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Агентство NASA решило усыпить свои марсоходы — какая причина

марсоход
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NASA на две недели прекратит управление всеми аппаратами на Марсе из-за наступления солнечного соединения.

Почему NASA решило усыпить свои марсоходы

Как сообщает NASA, сейчас Марс и Земля достигли таких положений на своих орбитах, оказавшихся по разные стороны от Солнца, в так называемом солнечном соединении, которое исключит нормальную связь. NASA заявило, что в настоящее время рискованно пытаться присылать команды своим инструментам на Марсе, поскольку препятствия от Солнца могут оказать крайне негативный эффект.

Чтобы предотвратить любые проблемы, NASA делает запланированный перерыв в командах, пока планеты не займут более благоприятные позиции. Пауза началась 11 ноября и продлится до 25 ноября. Такая ситуация происходит каждые два года, и хотя марсоходы смогут отправлять базовые данные о своем состоянии домой в течение большей части периода, они будут молчать в течение двух дней, когда Солнце полностью закроет Марс.

Что это значит

Это означает, что марсоходы Perseverance и Curiosity, вертолет Ingenuity, разведывательный орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter, а также орбитальные аппараты Odyssey и MAVEN на время будут оставлены на произвол судьбы. Их бортовые приборы будут продолжать сбор данных для соответствующих миссий, но не будут посылать эту информацию на Землю.

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