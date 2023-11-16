NASA и JAXA планируют отправить в космос деревянный спутник

NASA и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планируют запустить в космос первый деревянный спутник. Разработка получила название LignoSat, ее запуск намечен на лето 2024 года.

Что известно об отправке в космос деревянного спутника

Размер спутника сравним с кофейной кружкой, он будет изготовлен из древесины магнолии.

Ожидается, что древесина не будет гореть и не гнить в условиях вакуума космоса. Но при входе спутника в атмосферу он сгорит в мелкий пепел, что сделает его биоразлагаемым. Спутник уже прошел испытание на борту Международной космической станции, поэтому учёные считают, что он пригоден для запуска.

Несмотря на экстремальные условия космического пространства, включающие значительные перепады температур и влияние интенсивных космических лучей и опасных солнечных частиц в течение десяти месяцев, испытания подтвердили отсутствие разложения или деформаций, таких как растрескивание, шелушение или повреждение поверхности, заявили ученые по результатам испытаний. Поделиться

Чтобы решить, какую древесину использовать, ученые отправили на МКС три образца – магнолию, вишню и березу – для хранения в модуле, открытом в космосе. Все три образца показали себя хорошо. Исследователи остановили свой выбор на магнолии, потому что вероятность того, что она расколется или сломается во время производства, меньше.

В настоящее время на орбите Земли находится более 9300 тонн космических объектов, включая космический мусор, состоящий из спутников или фрагментов вышедших из строя ракет. Они изготовлены из металлов, титана и алюминия, увеличивающих яркость ночного неба на 10%.

Космические аппараты, изготовленные из металла, также дорогостоящи, а также представляют угрозу для МКС, других аппаратов и потенциально для людей на Земле. По словам ученых, деревянные спутники будут менее опасны.