С летательным аппаратом NASA на Марсе исчезла связь — почему возникли проблемы

Согласно заявлению NASA, с роботизированными аппаратами, которые сейчас исследуют Марс, исчезла связь. Они не могут ни получить команды с Земли, ни отправить информацию с Красной планеты.

Что известно о проблемах с марсоходом NASA

В NASA заявили, что наступил период временной потери связи с марсоходами Perseverance и Curiosity, а также вертолетом Ingenuity, которые сейчас находятся на Марсе и проводят научные исследования.

Дело в том, что до 25 ноября будет продолжаться такое явление, как соединение Марса и Солнца. Это означает, что в это время Земля и Красная Планета будут расположены на противоположных сторонах от Солнца. Такое событие происходит примерно каждые 2 года и в это время учёные прерывают "общение" с роботизированными аппаратами на Марсе.

Дело в том, что выброшенный из короны Солнца (наружная и очень горячая часть атмосферы нашей звезды, температура которой намного выше, чем на Солнце) ионизированный очень горячий газ приводит к искажению радиосигналов, которыми обмениваются ученые и аппараты на Марсе. Поэтому точно спрогнозировать, получат ли марсоходы правильные команды с Земли или что они отправят правильные данные ученым, нельзя. Прерывание связи является своеобразным перестрахованием для ученых от потери важной информации.

В NASA заявили, что наступил период временной потери связи с марсоходами Perseverance и Curiosity, а также вертолетом Ingenuity, которые сейчас находятся на Марсе и проводят научные исследования

В то же время в NASA сообщили, что оба марсохода и летательный аппарат не прекратят свои исследования Марса. Пока марсоходы будут оставаться неподвижными на Красной планете, они с помощью своих приборов будут следить за изменениями на поверхности Марса, состоянием погоды, а также уровнем излучения во время соединения планеты с Солнцем. Даже вертолет Ingenuity, который не будет никуда летать в это время, с помощью своей камеры будет наблюдать за перемещением пыли на Марсе, которая является большой проблемой для всех аппаратов NASA.

В то же время вокруг Марса кружат три орбитальных аппарата NASA: "Марс Одиссей" (он уже 22 года находится здесь), Mars Reconnaissance Orbiter (работает с 2006 года) и MAVEN (изучает Марс уже 9 лет). Все эти аппараты продолжат свои исследования Красной планеты, несмотря на солнечное соединение в активном режиме. Первые два будут делать изображения поверхности Марса, а последний аппарат будет изучать, как атмосфера планеты взаимодействует с солнечными частицами.

Относительно марсохода Curiosity, он продолжит изучение кратера Гейл, где находится с 2012 года. А в кратере Езеро продолжат свои исследования Perseverance и Ingenuity, которые оказались здесь в 2021 году.