Лазерне повідомлення з відстані 10 млн миль. NASA провело унікальний експеримент

Під час експерименту вперше лазерний промінь із закодованими даними вчені выдправили далеко за межі Місяця – з відстані майже 16 млн км, і досягли телескопа Хейла в Пасадені, штат Каліфорнія.

Лазерна смска за 10 млн миль

Інноваційний експеримент на борту місії NASA "Психея" успішно провів найвіддаленішу демонстрацію лазерного зв'язку

Про це повідомляє CNN.

Наразі комічний апарат "Психея", запущений в середині жовтня, прямує до того, щоб уперше в історії людства зафіксувати металевий астероїд, що знаходиться між орбітами Марса і Юпітера.

Наступні шість років він пролетить близько 3,6 млрд км, щоб дістатися до свого тезки, розташованого в зовнішній частині головного астероїдного поясу.

Разом з ним у дорозі буде демонструватися технологія оптичного зв'язку далекого космосу (DSOC), яка виконуватиме власну місію протягом перших двох років подорожі.

Демонстрація технології була розроблена як найвіддаленіший експеримент космічного агентства США з високошвидкісного лазерного зв'язку, що тестує відправлення і отримання даних на Землю і з Землі за допомогою невидимого лазера ближнього інфрачервоного діапазону.

Лазер може передавати дані зі швидкістю, що в 10-100 разів перевищує швидкість традиційних радіохвильових систем, які NASA використовує в інших місіях. У разі повного успіху протягом наступних кількох років цей експеримент може стати майбутньою основою технології, яка буде використовуватися для зв'язку з людьми, що досліджують Марс. Поширити

Нещодавно DSOC досягнув того, що інженери назвали "першим світлом", успішно відправивши та отримавши свої перші дані.

Під час експерименту вперше було відправлено лазерний промінь із закодованими даними далеко за межі Місяця. Тестові дані були відправлені з відстані майже 16 млн км і досягли телескопа Хейла в Паломарській обсерваторії Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені, штат Каліфорнія. Поширити

Відстань між DSOC і Хейлом була приблизно в 40 разів більшою, ніж відстань Місяця від Землі.

Досягнення першого світла є однією з багатьох важливих віх DSOC в найближчі місяці, що прокладає шлях до вищих швидкостей передачі даних, здатних передавати наукову інформацію, зображення високої чіткості та потокове відео на підтримку наступного гігантського стрибка людства - відправки людей на Марс, – зазначила Труді Кортес, директор з демонстрації технологій в Управлінні космічних місій NASA. Поширити

Астрономи виявили два гарячі Юпітери

Уже 5 років космічний телескоп TESS займається пошуком екзопланет, тобто планет, розташованих за межами Сонячної системи. Для цього обсерваторія проводить спостереження приблизно за 200 000 найяскравіших зірок, які розташовані недалеко від Сонця.

Група астрономів офіційно підтвердила, що було виявлено дві нові планети, які є газовими гігантами і належать до класу гарячі Юпітери. Згідно з дослідженням, обидві планети обертаються навколо зірок червоних гігантів, при цьому TOI-4377 b розташована на відстані 1486 світлових років від нас, а TOI-4551 b — на відстані 704 світлових роки від Землі.

Екзопланета TOI-4377 b. За словами вчених, цей газовий гігант має 0,96 маси Юпітера і 1,35 діаметра Юпітера. При цьому він обертається навколо своєї зірки на дуже близькій відстані, яка становить 0,058 астрономічної одиниці (а.о). Одна така одиниця дорівнює приблизно 150 млн км. Повне обертання навколо зірки планета здійснює за 4,38 земної доби, тобто рік тут триває трохи більше половини земного тижня.

Екзопланета TOI-4551 b. Цей газовий гігант має 1,49 маси Юпітера, а його діаметр вчені оцінюють, як на 6% більший, ніж у найбільшої планети Сонячної системи. Екзопланета також перебуває близько до своєї зірки, хоча у 2 рази далі, ніж TOI-4377 b, тобто на відстані 0,1 а.о. При цьому рік тут має тривалість 10 земних діб.

Вчені вважають, що це не просто нові гарячі Юпітери, а представники рідкісного типу величезних планет, які мають короткий орбітальний період обертання навколо зірок і водночас перебувають поруч із червоними гігантами. Гарячі Юпітери мають схожі властивості з найбільшою планетою Сонячної системи, але вони мають вищу температуру і перебувають дуже близько до своїх зірок.