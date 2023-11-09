Портрет Шекспіра відправили в космос — відома причина

Британський режисер Джек Джуерс та аерокосмічна компанія Sent Into Space відправили портрет Вільяма Шекспіра в космос на честь 400-річчя видання його книги «Перше фоліо».

Шекспір у космосі

Згідно з прес-релізом inVerse Films, портрет драматурга, прикріплений до метеорологічної кулі з камерою та GPS-трекером, супроводжувався промовою з фільму «Сон в літню ніч» там був доставлений у верхні шари атмосфери Землі.

Команда аерокосмічної компанії Sent Into Space допомогла здійснити політ у космос.

A king of infinite space… 400 years after the publication of his ‘first folio’ of works, Shakespeare’s portrait is sent into space. pic.twitter.com/NBUHu5dWzA — St Modan's English, RE and Literacy (@StModanEnglish) November 9, 2023

Політ здійснили у рамках зйомок короткометражної стрічки «Закохані та божевільні». У ньому жінка бере участь у мистецькому конкурсі, намагаючись запустити портрет Шекспіра у повітря.

Режисер Джек Джуерс готує шість шість короткометражних фільмів про Вільяма Шекспіра.

Усі вони будуть присвячені 400-річчю «Першого фоліо», яке було видане 8 листопада 1623 року.

Що відомо про «Перше фоліо»

До книги увійшли майже всі пʼєси англійського драматурга (за винятком «Перикла» та «Двох знатних родичів»).

Близько 1000 примірників фоліо, спочатку опублікованого під назвою «Комедії, історії та трагедії Вільяма Шекспіра» були надруковані через сім років після його смерті.

До тому з понад 900 сторінок увійшли з 36 п'єс. Без нього 18 п'єс, включаючи «Макбета», були б втрачені.