У Туреччині знайшли підземне місто: фото

У Туреччині чоловік під власним будинком знайшов підземне місто віком 2 000 років

Підземне місто в Туреччині: що стало відомо

У турецькому місті Кайсер місцевий житель виявив під власним будинком стародавнє підземне місто.

Фото: Haber Turk

За словами журналістів, воно має кілька рівнів, зʼєднаних тунелями.

57-річний Мустафа Халіджіоглу живе на вулиці, де розташоване одне з туристичних місць Кайсеру – будинок архітектора османського періоду Мімара Сінана, - йдеться в повідомленні. Поширити

Як вдалося дізнатися, раніше підземне місто, довжиною близько 200 м, використовували як житлове приміщення, потім – як сарай, у результаті чого в ньому накопичилося чимало сміття.

Фото: Haber Turk

Потім над ним побудували будинки.

Ми винесли увесь бруд й виявили справжнє місто на три, а подекуди чотири поверхи. Варто повністю його розкопати, – розповідає журналістам Мустафа Халіджіоглу. Поширити

Фото: Haber Turk

Окрім того, стверджується, що чоловік виявив підземелля 5 років тому.

У Львівській області археологи виявили залишки культової споруди

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Саме там вдалося знайти залишки культової споруди.

Протягом декількох тижнів дослідження території загальною площею близько 200 м2 археологи встановили, що городище – багатошарова пам’ятка.