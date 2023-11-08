У Туреччині знайшли підземне місто: фото

У Туреччині чоловік під власним будинком знайшов підземне місто віком 2 000 років
Підземне місто в Туреччині: що стало відомо
У турецькому місті Кайсер місцевий житель виявив під власним будинком стародавнє підземне місто.
За словами журналістів, воно має кілька рівнів, зʼєднаних тунелями.
Як вдалося дізнатися, раніше підземне місто, довжиною близько 200 м, використовували як житлове приміщення, потім – як сарай, у результаті чого в ньому накопичилося чимало сміття.
Потім над ним побудували будинки.
Окрім того, стверджується, що чоловік виявив підземелля 5 років тому.
У Львівській області археологи виявили залишки культової споруди
Ще у серпні 2023 року на Львівщині в історико-культурному заповіднику "Стільське городище" на території городища-святилища в урочищі "Печера", що поблизу села Ілів, провели археологічні розкопки.
Саме там вдалося знайти залишки культової споруди.
Протягом декількох тижнів дослідження території загальною площею близько 200 м2 археологи встановили, що городище – багатошарова пам’ятка.
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